WhatsApp: mensagens enviadas já podem ser apagadas

O WhatsApp terá uma nova funcionalidade disponível para os utilizadores: a possibilidade de apagar mensagens já enviadas. Os utilizadores da app, no entanto, só terão cinco minutos para desfazer o envio da mensagem, caso contrário esta torna-se definitiva.

PUB

Apagar a mensagem não é, contudo, sinónimo do desaparecimento de qualquer vestígio do que foi enviada: a nova funcionalidade deixa rasto e tem algumas regras de utilização. É necessário que os utilizadores do WhatsApp envolvidos na troca de mensagens estejam em pé de igualdade e tenham a versão mais recente da app.

Quando o remetente apagar a mensagem enviada – possível apenas nos cinco minutos seguintes ao envio – o destinatário sabe que algo foi eliminado porque no lugar da mensagem apagada vai aparecer uma nota a informar sobre essa anulação. Esta anulação é feita pressionando a mensagem até esta aparecer destacada, sendo possível escolher posteriormente a opção de “Anular”. O WhatsApp não informa quem apaga a mensagem se a sua eliminação terá sido bem sucedida ou não.

PUB

Nada impede também que o destinatário da mensagem não seja mais rápido a visualizá-la do que o remetente é a apagá-la e, nestas situações, não haverá nada a fazer.

O anúncio oficial por parte do WhatsApp ainda não foi feito, mas a app já introduziu a nova funcionalidade na área de suporte ao cliente no site e nas FAQ (Frequently Asked Questions, perguntas frequentes).

PUB

PUB