Investigação independente à morte de português em Londres já encontrou mais testemunhas e vídeos

A investigação independente à morte do português Edir da Costa, após uma operação da polícia, começou a interrogar testemunhas e agentes e vai analisar filmagens feitas por câmaras usadas pelos serviços de emergência, anunciou esta terça-feira fonte policial.

"Após diligências casa a casa, identificámos várias testemunhas independentes e começámos a entrevistá-las", anunciou o comissário adjunto Tom Milsom, a propósito da investigação da Comissão Independente de Queixas contra a Polícia (IPCC). Aquele oficial da polícia disse também que os investigadores possuem um vídeo captado por câmaras usadas durante os procedimentos de socorro ao português, conhecido pelos próximos como Edson, e que estão a tentar obter outras filmagens eventualmente feitas naquela noite.

Edir Frederico da Costa, conhecido pelos próximos como Edson, morreu a 21 de Junho no hospital de Newham, depois de vários dias internado. A família do português de 25 anos, residente no Reino Unido desde 1996, alega que o jovem foi vítima de violência dos agentes que tentaram prender em 15 de Junho, durante uma operação policial.

O comissário adjunto revelou esta terça-feira que os agentes que estiveram envolvidos já deram o seu testemunho e que está também a ser avaliada a forma como foi desencadeada a assistência médica. Apesar de reiterar que a autópsia preliminar não encontrou fracturas no pescoço, lesões na coluna ou hemorragia cerebral que indiquem o uso de força excessiva, o mesmo responsável reconheceu que ainda não foi identificada a causa da morte.

"O médico-legista removeu uma série de cápsulas da garganta do senhor Costa. O conteúdo dessas cápsulas passará por uma análise mais aprofundada", salientou.

A actualização sobre o desenvolvimento da investigação, explicou Milsom, pretende dar respostas ao interesse público e esclarecer "informação conflituosa a circular na imprensa e na Internet". Alguns artigos na imprensa britânica referiram que o português terá tentado engolir cápsulas com droga que estavam na sua posse, enquanto que nas redes sociais há informação de que teria sofrido lesões e fracturas graves.

A revolta contra as circunstâncias da morte de Edir da Costa esteve na origem de protestos violentos nas ruas de Londres no domingo à noite, que resultaram em 14 polícias feridos e cinco detenções por suspeita de vandalismo criminoso ou comportamento violento.

Objectos como garrafas e tijolos foram arremessados contra a polícia, que foi obrigada a mobilizar o corpo de intervenção e bombeiros para apagar alguns pequenos incêndios nas estradas.

