Tragédia em Pedrógão Grande: o que está na “caixa negra” da Protecção Civil

Dia 17 (sábado)

14h43 – Início do incêndio em Pedrógão Grande.

19h45 – 112 informa: 3 vítimas no interior de uma habitação, são da zona do Porto, estão numa habitação devoluta, cercadas pelo incêndio na localidade de Casalinho, não conseguem sair sozinhas. Tentamos contacto com o Posto de Comando e com 2.º CODIS [Comando Operacional Distrital de Operações de Socorro] sem sucesso.

19h45 – CB [Corpo de Bombeiros] Pedrogão Grande informa que ficaram sem sinal de baixa frequência.

19h50 – CDOS [Comando Distrital de Operações de Socorro] Coimbra informa: na localidade de Troviscais popular F. [no SADO os nomes estão por extenso] e o pai necessitam de ajuda urgente. Contacto com o Posto de Comando e com o 2.º CODIS sem sucesso.

20h55 – CNOS [Centro Nacional de Operações de Socorros] contacta Chefe Ulisses Pinto [chefe da Divisão de Informática e Comunicações da Protecção Civil] da DIC [Departamento de Intervenção em Catástrofes], solicitando o reposicionamento de Antenas SIRESP na zona de Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos.

21h22 – Por dificuldades de comunicação SIRESP, utilização Rede [de comunicação] Operacional de Bombeiros: MAN 1, 3, 5, 7; TAT 4; COM [canais de comunicação rádio que deveriam ser utilizados].

21h28 – Na localidade de Ramalho, Vila Facaia, habitação a arder e vítima queimada. Não se conseguiu estabelecer contacto com o Posto de Comando para informar situação.

Nota do PÚBLICO: Um casal que estava em Vila Facaia foi encontrado morto na EN236-1, quando tentava fugir das chamas. Na aldeia morreram quatro pessoas.

21h35 – Situação de Ramalho, Vila Facaia, de habitação a arder e vítima queimada.

21h37 – Na localidade de Cume, Vila Facaia, uma habitação a arder, avisado Posto de Comando.

21h38 – Saída de veículo repetidor SIRESP/PSP para a zona industrial de Pedrógão Grande/CNOS.

21h47 – Civil pede ajuda, encontra-se na localidade de Sarzedas do Vasco, está sozinho, a casa está a arder por baixo, tem problemas respiratórios, tem 75 anos. Não tem água porque o poço está avariado. Não se conseguiu contacto com o Posto de Comando.

22h45 – Senhor J. (marido) interroga a possibilidade de socorrer esposa que se refugiou dentro da viatura, casa já ardeu. Senhora R. Não se conseguiu contacto com o PCO [Posto de Comando Operacional].

23h15 – CDOS Leiria contacta CNOS a informar que não consegue estabelecer contacto com o PCO, com os OPTEL [Operadores de Telecomunicações] dos seus telefones pessoais, não consegue estabelecer contacto com o CBV (Comandante dos Bombeiros Voluntários) de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera.

Dia 18 (domingo)

1h02 – CDOS Leiria solicita ao OFOPE [Oficial de Operações de Emergência] CNOS com o intuito em se insistir junto da PT [Portugal Telecom] para resolução das quebras constantes da rede SIRESP e Internet no PCO e na localidade de Pedrógão Grande. Solicitado apoio para o levantamento das vítimas mortais que se encontram na estrada impossibilitando a circulação dos meios de combate.

Nota do PÚBLICO: Na Estrada Nacional 236-1 morreram 47 pessoas, 30 dentro dos carros e 17 fora dos carros.

1h37 – CDOS Leiria contacta OFOPE CNOS com o intuito de ser reforçado junto da PT a regularização urgente do serviço de rede SIRESP e Internet.

2h07 – Chefe informa: devido a avaria o veículo repetidor SIRESP/PSP ficou imobilizado, ficando reparado a esta hora. O mesmo já se encontra a caminho da zona industrial de Pedrógão Grande.

3h33 – Informando PCO sobre o GRIFF [Grupo de Reforço para Incêndios Florestais] Setúbal: 1 VCI [veículo] INOP [inoperacional], falta de logística e falta de combustível. Não consegue contacto com o PCO.

3h42 – Na localidade de Cercal estão 12 pessoas cercadas pelo incêndio fechadas numa habitação, necessitam de ajuda urgente. Posto de Comando informado.

3h47 – Aldeia de Campelos cercada, necessários meios para o local, avisado Posto de Comando.

4h00 – Foi solicitado o veículo de reforço de comunicações da rede SIRESP para TO [Teatro de Operações].

4h02 – ETA [tempo estimado de chegada] do veículo do reforço de comunicações da rede SIRESP para as 06h00 no TO.

8h07 – FIRE 1/CNOS solicita a possibilidade de abastecimento de combustível à CMA [Câmara Municipal] de Figueiró dos Vinhos. CMA Figueiró não tem contacto, perdeu contactos telefónicos. CMA Ferreira do Zêzere está a receber combustível e terá de aguardar uns minutos. A possibilidade será a CMA de Pampilhosa que também ficou sem contactos mas foi facultado um número 9… [na fita do tempo o número está por extenso]. Foi contactado e a informação é que podem ir abastecer. Tentativa de passagem desta informação para FIRE 1.

11h10 – CDOS 10 tenta comunicação SIRESP e ROB com PCO sem sucesso. Informado adjunto de Pedrogão de situação de habitação a arder com idosa no interior em Pinheiro da Piedade. Vai responder VFCI 03 VFCI 05 [viaturas de socorro], a sair do Fundo do Pinhão.

11h14 – CDOS 10 informa PCO via baixa frequência (OPTEL E.R.) [na fita o nome está por extenso] da situação em Pinheiro da Piedade.

11h30 – Adjunto de Pedrogão informa CDOS (não consegue contacto com o PCO) da situação de Pinheiro da Piedade. Informa habitação parcialmente em combustão, 3 vítimas assistidas. 1 F [feminina] criança, 1 F idosa, 1 F meia-idade. Solicitam evacuação. Passada informação PCO via baixa frequência (operacional H.).

15h05 – Não consegue contacto com Comandantes de Sector. Desde o último POSIT [ponto de situação]. Feitas várias tentativas por SIRESP e telemóvel.

15h59 – Não se consegue contacto com Comandantes de Sector.

16h55 – Sr. CODIS vai verificar locais para recolocar PCO, considerando que não existem comunicações.

21h40 – Face à sobrecarga de comunicações não foi possível contacto telefónico com os presidentes da câmara de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Por este motivo o CODS envia o seguinte por sms: “Solicita-se comparência de V.Ex.ª no Posto de Comando para a realização de briefing às 22h. CDOS Leiria.”

Dia 19 (segunda-feira)

00h49 – PCO Pedrógão Grande informa que este se vai recolocar devido a problemas de comunicação na zona onde estão. Já se informa nova localidade e novas coordenadas.

3h31 – CDOS CTB [Castelo Branco] solicita oficial de ligação da ASCENDI e foi efectuado contacto com oficial de ligação da PT para brevidade de envio de piquete para o local devido a elevado número de cabos na PT caídos no chão.

