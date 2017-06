Isabel II recebe aumento de quase 7 milhões de euros

O orçamento destinado aos salários, viagens e alojamento da rainha Isabel II e da sua família vai subir 8% em 2018/2019, noticia a BBC. Em causa está um acréscimo de mais seis milhões de libras, ou cerca de 6,8 milhões de euros.

O aumento do financiamento público à família real é justificado com uma subida dos lucros. No ano passado, as receitas da Coroa subiram 24 milhões de libras (mais de 27 milhões de euros) para 328,8 milhões. No mesmo período, os gastos aumentaram 2 milhões de libras, para quase 42 milhões.

O acréscimo do montante que o Tesouro britânico cede à família real é ainda justificiado com a necessidade de remodelações no Palácio de Buckingham, em Londres. A intervenção está estimada em 370 milhões de libras (cerca de 421 milhões de euros).

Alain Reed, gestor do orçamento da rainha, argumenta que a chefe de Estado vale mais do que o custo que representa para os contribuintes. "Tendo em conta o que a rainha faz e representa para este país, creio que é um valor excelente pelo dinheiro", disse, citado pela BBC, apontando que está em causa um custo de 65 cêntimos por habitante.

A rainha Isabel II deverá então receber um total de 82,2 milhões de libras (93,5 milhões de euros) no período de 2018/2019, segundo os números indicados pela BBC. As viagens oficiais da monarca deverão custar 4,5 milhões de libras.

