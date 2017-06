Michel Temer vai à guerra para evitar ser julgado por corrupção

Michel Temer tem a sua presidência em risco com a acusação por crimes de corrupção passiva formalizada pelo procurador-geral da República brasileiro, Rodrigo Janot, no Supremo Tribunal Federal (STF). Janot pede o fim do mandato de Temer, condenação judicial e o pagamento de uma indeminização. Do lado do Governo prepara-se já a contra-argumentação e manobras políticas para evitar o julgamento.

PUB

As acusações do procurador têm como base a delação dos donos do grupo JBS, Joesley e Wesley Batista, que entregaram à Justiça gravações de conversas onde o Presidente parece aprovar o pagamento de subornos. Além disso, suspeita-se que Temer recebeu 500 mil reais (140 mil euros) destes empresários para que fosse resolvida uma disputa relativa ao preço do gás fornecido pela Petrobras a uma empresa da JBS. A procuradoria diz ainda que este montante era apenas uma parcela dos 38 milhões de reais (cerca de 10,2 milhões de euros) que Temer aceitou receber, sendo que seriam divididos por pagamentos semanais. Por isso, além da condenação e da perda do mandato, Janot exige que o Presidente pague uma indemnização de dez milhões de reais (cerca de 2,6 milhões de euros).

A sustentar esta acusação está, entre outras coisas, o facto de o ex-deputado e assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, ter sido filmado em Abril pelas autoridades a sair de um restaurante de São Paulo com uma mala com 500 mil reais em dinheiro. O procurador garante possuir “provas abundantes”.

PUB

No inquérito policial que culminou nestas denúncias, Temer é ainda investigado por obstrução à justiça e participação em organização criminosa, mas ainda não foram feitas acusações sobre estes crimes. A PGR tem agora um prazo de cinco dias para apresentar novas denúncias, prazo que se iniciou nesta segunda-feira, dia em que foi entregue o relatório final da investigação da Polícia Federal.

Duas frentes de batalha para evitar o julgamento

Depois de se tornado no primeiro Presidente a ser denunciado no Supremo em exercício das suas funções, Temer reuniu-se com ministros e dirigentes políticos aliados no Palácio do Planalto. Segundo a Globo, na reunião esteve presente o Advogado Geral da União, os ministros da Secretaria-Geral, da Casa Civil, da Secretaria do Governo e da Justiça, para além dos líderes do Governo no Senado e na Câmara dos Deputados e o líder do seu partido, o PMDB, na Câmara. A reunião terá durado 12 horas mas não foram prestadas quaisquer declarações à imprensa.

Apesar de não ter existido qualquer reacção por parte do Presidente, a imprensa brasileira relata já os preparativos da estratégia que será aplicada pelo Governo para evitar a queda e condenação de Temer. E neste âmbito, deverão ser abertas duas frentes de batalha: uma jurídica e outra política.

O Palácio do Planalto vai contestar os argumentos jurídicos de Janot, questionando a interpretação do procurador das partes da conversa gravada entre o Presidente e Joesley para, depois, defender que a acusação foi realizada sem prova e com base em deduções. Vai ainda lançar dúvidas sobre a perícia realizada pela Polícia Federal que concluiu que as gravações não foram editadas.

A outra frente será combatida no campo político, área para onde seguirá o processo. O próximo passo caberá à Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ), composta por 66 membros, que irá apreciar a denúncia. Neste processo será nomeado um deputado que ficará responsável pela elaboração do relatório sobre a acusação, e que vai recomendar que ela seja aceite ou não. A decisão deste relator passará depois pela votação dos membros da comissão.

Mas, independentemente da decisão da comissão, a denúncia será sempre votada pela Câmara dos Deputados. Estes decidirão se o Presidente vai ser julgado pelo STF. Para que isso aconteça, é necessária a aprovação de uma maioria de dois terços (342 dos 523 deputados). A acontecer, Temer deixa o cargo por um máximo de 180 dias. O STF terá seis meses para julgar o caso. Se o Presidente for absolvido ou se o Supremo não completar o julgamento neste prazo, Temer regressa automaticamente à chefia do Governo.

Pelo contrário, se a Câmara não aprovar a denúncia, o caso é arquivado.

Por isso, o Palácio do Planalto tenta já, segundo o que é noticiado pela imprensa brasileira, interferir na escolha do relator da comissão. De acordo com o Globo, a preocupação reside no presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, que é do mesmo partido de Temer, mas que é visto como demasiado independente e crítico do Presidente. Em declarações ao mesmo jornal, Pacheco garantiu já que não vai permitir interferências do Governo e que cada deputado votará de acordo com a sua própria consciência.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas as pressões dos líderes partidários ligados ao Governo já começaram, dá conta o jornal Estado de São Paulo. Os aliados do Presidente já terão contactado Pacheco para que seja escolhido um relator alinhado com o Planalto.

Esta segunda-feira, o partido Solidariedade (SD) retirou o deputado Major Olimpio da CCJ. O deputado, crítico do Presidente e que já afirmou que votaria a favor da denúncia “sem dúvida”, como cita o Globo, passa a ser membro suplente da comissão perdendo assim o direito de voto na matéria.

Na Câmara dos Deputados joga-se também muito do futuro de Michel Temer. Mas aqui, apesar da imprevisibilidade que caracteriza este órgão, o Palácio do Planalto mantem a confiança de que o partido do Presidente, o maior do Brasil, juntamente com a sua base aliada, são suficientes para evitar que o chefe de Estado se sente no banco dos réus. Isto porque, de entre uma coligação de apoio de cerca de 400 deputados, o Presidente brasileiro necessita que apenas 172 votem contra as denúncias do procurador-geral ou que se abstenham.

PUB

PUB