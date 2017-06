Festas de Lisboa despedem-se ao ritmo cigano e cubano

A cidade de Lisboa está convidada a dançar ao som de ritmos ciganos e cubanos no último dia das festas da capital. No próximo sábado, dia 1 de Julho, às 22h, a Praça do Comércio transforma-se num salão de baile à beira Tejo ao receber dois grupos de música.

PUB

O espectáculo “Baila Comigo Lisboa” marca o fim das festas. O Terreiro do Paço será ocupado por André Reyes, Mario Reyes e Chico Castillo dos Gipsy Kings, uma banda de rumba e flamenco. O grupo tem origem em comunidades ciganas do Sul de França e estará acompanhado por um leque de convidados, que farão toda a gente vibrar ao som de êxitos como Bamboleo, Djobi, Djoba, A Mi Manera ou Un Amor.

A banda cubana Los Van Van, com 47 anos de carreira e um Grammy Latino, é um dos grupos de dança mais populares de Cuba que subirá ao palco com Pedrito Calvo, um antigo cantor do grupo e figura incontornável da música do país sul americano.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As actuações das duas bandas irão durar três horas sem interrupções. O espectáculo à beira rio também contará com a participação dos bailarinos do Jazzy Dance Studios, do DJ Hugo Leite e com os VJ’s João Pedro Gomes e Mariza Braggion.

A programação da última semana das Festas de Lisboa passa também por exposições, cinema e ateliês para pequenos e graúdos, mas é na Praça do Comércio que se fecha o capítulo deste ano.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB