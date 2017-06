Fernando Santos: “Com estes jogadores vou até ao fim do mundo”

O seleccionador português, Fernando Santos, tem “total confiança” na sua equipa, destacando a “coragem e a determinação” dos seus jogadores, com quem iria “até ao fim do mundo”, sublinhou o técnico na antevisão da partida das meias-finais da Taça das Confederações, frente ao Chile (quarta-feira às 19h).

PUB

“Tenho total confiança nesta equipa. Acredito nos meus jogadores, na sua vontade, na sua determinação, na sua coragem. Com estes jogadores vou até ao fim do mundo e vou sempre à frente”, afirmou Fernando Santos.

Na Arena Kazan, o seleccionador português aproveitou algumas perguntas para publicamente destacar a atitude dos jogadores portugueses, dando como exemplo Cristiano Ronaldo. “Amanhã [quarta-feira] espero do Cristiano aquilo que ele tem demonstrado em todos os jogos. Um jogador eficaz, de grande entrega, com uma atitude humilde, servindo a equipa em todos os momentos do jogo. É isso que ele vai fazer”, referiu o técnico de 62 anos.

PUB

Guerreiro é baixa, Bernardo Silva em dúvida

Fernando Santos confirmou que Raphael Guerreiro está fora do jogo com o Chile e avançou que Bernardo Silva continua em dúvida. “Ainda vamos ter mais 24 horas para analisar. Hoje, fez treino de adaptação e esteve no relvado com os restantes jogadores. Não reagiu mal, mas vamos ter que esperar. Nestas situações, o tempo conta muito e amanhã [quarta-feira] vamos analisar e tomar uma decisão, que será a melhor para a equipa e para o jogador”, afirmou.

Raphael Guerreiro, que se lesionou no jogo da segunda jornada com a Rússia (1-0) e continua a não ter condições para treinar. “Continua a fazer tratamento. Vamos esperar pela sua evolução. É certo que não vai poder participar no jogo com o Chile”, confirmou o treinador.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Portugal vai chegar ao embate das meias-finais com mais um dia de descanso que os chilenos, situação que Fernando Santos desvalorizou. “Quando se chega a uma meia-final, qualquer cansaço que possa existir é superado e passa para segundo plano, tal o desejo de chegar à final. O que conta é a paixão e a cabeça. Sei que isso não vai limitar a equipa do Chile”, referiu.

Fernando Santos assumiu que, frente ao Chile, Portugal pode fazer mais uma vez história, desta vez ao chegar pela primeira vez à final da Taça das Confederações, algo que, mesmo assim, não “mexe” com o treinador. “Motiva-me, claro, saber que podemos alcançar mais um feito histórico. Mas o jogo mais importante da minha vida como treinador foi em Saint-Denis, frente à França, quando me estreei como seleccionador do meu país. Todos os outros jogos são importantes, todos. Olho para todos da mesma forma”, confessou.

Desta vez, já é certo que Fernando Santos só vai regressar a Portugal no dia 3 de Julho, já que mesmo que a equipa nacional perca com o Chile, terá sempre que disputar o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares. “Vou regresso dia 3. Não há outra solução. Espero é regressar feliz. Esse é o meu desejo”, concluiu.

PUB

PUB