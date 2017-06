Plataforma online de museus ibero-americanos vai incluir 144 portugueses

O Registo de Museus Ibero-americanos (RMI), plataforma online que reunirá mais de nove mil museus de Portugal, Espanha e América Latina, incluindo 144 da Rede Portuguesa de Museus, vai ser lançado na quarta-feira, em Madrid.

PUB

Contactado pela agência Lusa, o subdiretor-geral do Património Cultural David Santos revelou que a criação desta plataforma internacional é um dos projectos mais importantes do Ibermuseus, proposto há uma década, no I Encontro Ibero-Americano de Museus, em Salvador da Baía, no Brasil.

"É um projecto extremamente importante no sector dos museus porque dá acesso a informação ao público em geral sobre mais de nove mil museus e possui uma parte, mais restrita, para uso de investigadores e profissionais desta área", explicou o responsável.

PUB

O projecto RMI vai ser lançado oficialmente na quarta-feira, às 12h, no Museu da América, em Madrid, recordando a assinatura da Declaração da Cidade de Salvador, com o objectivo de "seguir o caminho da cooperação e do diálogo, com vista ao fortalecimento de políticas públicas para o desenvolvimento do sector, considerando os museus como verdadeiras ferramentas de transformação social".

Este projecto internacional do Ibermuseus - que reúne 22 países, incluindo Portugal - contou com a colaboração da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), representada no Observatório Ibero-Americano de Museus, onde foi incluída informação de todos os museus da Rede Portuguesa de Museus.

De acordo com David Santos, o site foi criado com diversos filtros que dão acesso aos países e respectivos museus por tipologias, fornecendo informação variada das suas características, história e colecções. "Esta plataforma também vai ser fundamental para os museus contactarem entre si e estabelecerem parcerias, fortalecendo a colaboração internacional e a criação de projectos", sublinhou.

David Santos recordou que, ao longo destes dez anos, o Ibermuseus desenvolveu vários projectos mas "o mais importante é, de facto, o RMI, pela sua dimensão, informação disponível e possibilidades de cooperação que facilita".

A plataforma "possibilitará a investigação e o conhecimento da diversidade de instituições que formam este panorama diverso e fundamental para a preservação da memória", acrescentou o subdirector-geral do património.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionado pela Lusa sobre o processo de escolha dos museus para representar Portugal nesta plataforma, David Santos explicou que serão os que estão integrados na Rede Portuguesa de Museus (RPM), porque "são os mais profissionalizados e seguem padrões de qualidade certificados".

A RPM reúne museus nacionais, municipais, privados, de fundações, de empresas e da Igreja Católica que passaram por um processo de adesão e possuem um aval de qualidade.

Toda a informação sobre o projecto estará acessível no site do Registo de Museus Ibero-Americano. A par do lançamento oficial do RMI em Madrid, o momento vai ser celebrado no Brasil, no Peru e no México.

PUB

PUB