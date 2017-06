Juntos por Todos, um concerto que dá voz à solidariedade

A sala da Meo Arena esgotou para o concerto solidário Juntos por Todos, que decorre em Lisboa nesta terça-feira à noite, mas a onda de solidariedade não parou ainda. Até ao final do espectáculo, que está a ser transmitido em directo por várias cadeias de televisão, é possível adquirir-se “bilhetes solidários”, por 15 euros, que não dão acesso ao evento, mas cujo valor será acrescentado aos lucros. Vladyslav, um jovem de 21 anos que tem dupla nacionalidade, para além do ingresso para o concerto, fez questão de comprar o bilhete do donativo online. “Quero ajudar! Apenas 15 euros não chegam para reconfortar quem perdeu o esforço de uma vida. Dei mais”, confessou ao PÚBLICO, antes do início do espectáculo.

A angariação de receitas reverte na totalidade a favor das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande e será entregue à União das Misericórdias Portuguesas para reforço da ajuda às populações afectadas por aquela que é uma das maiores tragédias na história de Portugal. Foi uma ideia que surgiu do promotor Vasco Sacramento, que no passado dia 18 anunciou na rede social Facebook a intenção de fazer um concerto de apoio às vítimas do incêndio que deflagrou no passado dia 17 no centro do país.

Os quatro canais generalistas e todas as “rádios portuguesas” uniram-se para uma transmissão conjunta. Uma transmissão que transpôs as fronteiras, pois a RTP disponibilizou o sinal à União Europeia da Radiofusão, à TV Galiza e à TV Catalunha que o transmitem também em directo através do canal TV3. Durante cinco horas mais de 25 artistas dão voz por esta causa. Carlos do Carmo, Salvador Sobral, Ana Moura, Pedro Abrunhosa, Gisela João, Amor Electro, Áurea, David Fonseca, Diogo Pizarro, Hélder Moutinho, João Gil, Jorge Palma, Luís Represas, Miguel Araújo e Rita Redshoes são alguns dos nomes que sobem ao palco.

A "simbiose" entre a música e a solidariedade é um dos motivos que deixa a cantora e compositora Luísa Sobral, uma das convidadas, “extremamente feliz” por participar nesta iniciativa. Quando teve conhecimento da tragédia questionou-se de que forma poderia ajudar. “Essa resposta veio ter comigo”, confessou a cantora ao PÚBLICO antes do espectáculo. O convite para fazer parte do alinhamento foi aceite sem hesitações, pois “a música acaba sempre por estar muito próxima da solidariedade”, rematou.

Foi por artistas como Luísa Sobral e pela “parte humana” da iniciativa que Helena, uma das espectadoras, comprou o bilhete para assistir ao espectáculo presencialmente na Meo Arena. “Uma iniciativa de louvar” que a levou da Ericeira até ao Parque das Nações. Ao PÚBLICO fala daquele que considera “um povo solidário por natureza”, o povo português, e acredita que essa é a razão pela qual, esta terça-feira, a sala de concertos se encheu. “Juntámo-nos todos por todos”, rematou.

