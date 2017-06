Cheques dentista enviados por telemóvel ou e-mail para aumentar utilização

O Governo vai criar um boletim de saúde oral electrónico e passar a emitir cheques dentista por via digital, através do telemóvel ou e-mail.

PUB

Segundo o novo programa Simplex+ 2017, pretende-se que os cheques dentista passem a ser enviados para o telemóvel ou correio electrónico do encarregado de educação das crianças que usufruam deste apoio.

A nova funcionalidade vai permitir ainda que mensalmente seja reenviada para o encarregado de educação uma mensagem, recordando a possibilidade de usar o cheque dentista. "Pretende-se a desmaterialização dos cheques, evitar o extravio e esquecimento do cheque e aumentar o uso dos cheques dentista", refere o Simplex+, numa das 172 novas medidas previstas.

PUB

As crianças de sete, dez e 13 anos que frequentam a escola pública têm direito a cheques dentista, que abrangem ainda jovens de 16 e 18 anos, que podem voltar a usufruir dos cheques desde que já tenham beneficiado do programa. Grávidas e idosos que recebem o complemento solidário estão também abrangidos.

O Governo tem ainda previsto criar um boletim de saúde oral a disponibilizar na área do cidadão do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pretendendo que a medida comece a ser aplicada no segundo trimestre de 2018.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também para o segundo trimestre próximo ano, está previsto criar o calendário digital de saúde, através do qual será possível gerir alertas de vacinação e actividades de rastreio, como por exemplo da retinopatia diabética, cancro do cólon e recto, cancro do colo do útero, infecção VIH/sida ou cancro da mama.

O Simplex+ 2017 estabelece também a criação de uma plataforma electrónica interactiva entre os ministérios da Saúde e da Justiça, "que contemple o circuito dos pedidos de relatórios clínicos por parte dos tribunais aos hospitais, para decisão de processos em curso, e a sua disponibilização digital pelos hospitais".

A ideia é diminuir os tempos de resposta entre o pedido e a sua disponibilização.

PUB

PUB