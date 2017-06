Pizarro inspira-se em Salvador Sobral para os seus cartazes de campanha e promete Fazer por Dois

O candidato socialista à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, já tem os seus cartazes de campanha espalhados pela cidade e o que ressalta deles é a frase: Fazer pelos Dois, um lema que faz lembrar a canção vencedora do festival da Eurovisão interpretada por Salvador Sobral Amar pelos Dois.

PUB

A frase, que está escrita nos 21 cartazes colocados esta segunda-feira em locais estratégicos da cidade, remete as pessoas para a ideia de que Manuel Pizarro na Câmara do Porto fazia o seu trabalho enquanto vereador, mas fazia também o de Rui Moreira que, no início de Maio, rasgou o entendimento político pós-eleitoral que tinha com os socialistas do Porto.

Na sequência da decisão unilateral de Rui Moreira e que deixou o PS atordoado, Manuel Pizarro, que tinha sido o mentor da coligação com o autarca independente, foi obrigado a candidatar-se à presidência da Câmara do Porto, tendo como principal adversário nas eleições autárquicas de Outubro o presidente da autarquia.

PUB

“Fomos sempre coerentes, colocámos sempre a cidade e os portuenses à frente de tudo e é nossa intenção continuar esse programa político que evidenciamos neste cartaz”, declarou ao PÚBLICO Manuel Pizarro.

Os cartazes apresentam um fundo azul-escuro no qual sobressai a frase Fazer pelos Dois, escrita em letras brancas. Por baixo, devidamente alinhado, está escrito, também em tom branco: Pelo Porto, Pelos Portuenses. Já o símbolo do PS surge em cima do lado direito dos outdoors.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Escolhemos a cor da cidade, o azul, e escolhemos as imagens emblemáticas do Porto, quer do ponto visto do património, como é o caso da Ponte D. Luís ou da Igreja do Carmo, quer do ponto de vista da modernidade como acontece com a Casa da Música”, disse o vereador socialista que até há um mês tutelou os pelouros da Habitação e Acção Social na Câmara do Porto.

Ao que o PÚBLICO apurou, em Setembro, a um mês das eleições autárquicas, serão colocados novos cartazes do candidato do PS na cidade. Antes disso, e já esta semana, Manuel Pizarro vai inaugurar a sua sede de candidatura, localizada na Avenida dos Aliados, no centro da cidade. A inauguração está marcada para o final da tarde de quinta-feira.

Relativamente à candidatura propriamente dita só deverá ser apresentada em meados do próximo mês.

PUB

PUB