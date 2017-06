Passos diz que "o Estado falhou" e propõe mecanismo rápido para indemnizar vítimas

O Estado falhou. E dez dias depois, ainda está a falhar. Pedro Passos Coelho já não modera o discurso. Esta manhã, no final de uma visita aos bombeiros de Castanheira de Pera, o líder do PSD disse aos jornalistas que o acompanharam: “Não precisamos de aguardar por nenhum estudo, avaliação ou auditoria para saber que o Estado falhou. E, dez dias depois, ainda está a falhar”.

No Barreiro, onde foi visitar o Arco Ribeirinho, António Costa respondeu: "Perante uma tragédia desta dimensão, nunca há meios suficientes".

Ao primeiro-ministro, o líder do PSD propôs também que crie um mecanismo rápido de atribuição de indemnizações às vítimas. Se tal não acontecer, o PSD poderá apresentar uma iniciativa legislativa nesse sentido.

A partir do Centro do país, Passos Coelho referiu-se ainda às vítimas indirectas deste processo que vitimou 64 pessoas até ao momento. "Tenho conhecimento de vítimas indirectas deste processo, de pessoas que puseram termo à vida, que em desespero se suicidaram, e que não receberam, a tempo, o apoio psicológico que devia ter existido”, lamentou o social-democrata que não se deixará convencer de que "não haverá responsabilidades a apurar por isto”.

Também esta manhã, o ministro da Saúde assegurou, em Sintra, que vai ser prestado apoio psicológico às populações afectadas pelos incêndios além dos 840 atendimentos já efetuados, bem como outros tipos de cuidados de saúde. “A ARS [Administração Regional de Saúde] está a rever o que foi feito, até aqui eu sei, tenho conhecimento de que foram já feitos neste processo mais de 840 atendimentos pelas diferentes equipas de psicologia”, afirmou o ministro Adalberto Campos Fernandes.

O governante, que falava à margem da apresentação do futuro Hospital de Proximidade de Sintra, a ser construído pelo município em colaboração com os ministérios da Saúde e das Finanças. “O apelo que o senhor presidente de câmara fez não só tem de ser ouvido como tem de ser respondido de imediato”, afirmou Adalberto Campos Fernandes, em resposta ao pedido do autarca de Pedrógão Grande sobre a necessidade de psicólogos no terreno.

“Eu diria que o trabalho do ponto de vista da saúde, o trabalho mais importante começa com o fim do sinistro”, salientou o governante.

