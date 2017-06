Via Verde lança serviço de boleias

Já há mais de 40 milhões de utilizadores em toda a Europa de plataformas digitais que organizam a partilha de viagens de automóvel, em serviços conhecidos como “ridesharing” ou “carpooling”. A Brisa, que detém o serviço de Via Verde não quer perder a boleia, e lança esta segunda-feira um serviço com esse mesmo nome: o Via Verde Boleias. A empresa assume a sua intenção de ser a plataforma de referência em Portugal para este tipo de mobilidade que assenta na economia da partilha.

O serviço vai permitir aos utilizadores partilhar a viagem de automóvel e, com essa partilha, diminuir os seus custos, nomeadamente em portagens e combustível. A ambição da Via Verde é substituir-se aos operadores nacionais e internacionais que se tem organizado através das redes sociais, e oferecer um serviço que funciona numa plataforma própria ou através de uma aplicação. O “site” boleias.viaverde.pt e aplicação Via Verde Boleias estarão activos a partir da próxima quinta-feira, 29 de Junho.

Os utilizadores precisarão de construir um perfil com os dados pessoais fundamentais, (o que inclui endereço de e-mail e número de telemóvel, que serão verificados através do envio de códigos). Quem pretender registar-se como condutor também deverá dar a informação sobre o veículo que usa.

Durante a fase de lançamento da Via Verde Boleias existem vantagens adicionais, de acordo com a empresa: os condutores terão direito a um vale de cinco euros de combustível na primeira viagem e os passageiros estarão isentos de comissões durante o Verão.

A partir de Setembro também ficará disponível a utilização deste serviço de boleias em grupos fechados, “uma funcionalidade para empresas, universidades e/ou outras instituições que pretendam disponibilizar este serviço aos seus membros”, esclarece a empresa.

