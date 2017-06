Banco de Portugal autoriza abertura de contas por videoconferência

Os clientes bancários vão poder abrir contas de depósito através de canais digitais (online e mobile), comprovando os seus elementos de identificação com recurso a videoconferência, anunciou nesta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

Os novos meios e abertura de conta foi possível através da alteração ao Aviso n.º 5/2013, numa altura em que cresce a aposta do acesso ao banco à distância, e que há instituições financeiras sem balcões. A partir de agora, deixa de ser obrigatório que o cliente tenha de se deslocar aos balcões.

“A alteração ao Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2013, relativo aos deveres preventivos do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, e que regula, designadamente, os deveres de identificação dos clientes na abertura de conta, será publicada em Diário da República e entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação”, anuncia o BdP em comunicado.

O BdP justifica a medida com “a crescente digitalização dos produtos e dos serviços bancários, as novas expectativas e necessidades dos clientes bancários e a importância de assegurar condições de equidade entre as instituições de crédito sediadas em Portugal e as sediadas noutros países da União Europeia”.

