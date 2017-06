Automobilista atropela skaters e coloca-se em fuga em São Paulo

Pelo menos cinco praticantes de skate foram atropelados este domingo em São Paulo, no Brasil, durante uma iniciativa que pretendia celebrar o Dia do Skate. Um homem, que conduzia um Ford Ecosport, passou a grande velocidade e atropelou várias pessoas que desciam a Rua Augusta de skate, relata o corpo de bombeiros da maior cidade brasileira, citado pela Globo. O condutor fugiu e as vítimas, que terão ferimentos ligeiros, foram assistidas na hora.

As ruas estavam fechadas ao trânsito, descartando-se a hipótese de ter sido um acidente. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) brasileira confirmou que tinha interditado algumas vias na zona para a realização do evento “Go Skate Day”, adiantando ainda que o corpo de bombeiros socorreu as vítimas. De acordo com Dan Feitosa, organizador do evento, três das vítimas foram hospitalizadas.

O Dia Mundial do Skate celebra-se a 21 de Junho mas, como este ano coincidiu com um dia útil, os organizadores do evento decidiram agendar a iniciativa para este domingo. Os organizadores previam que participassem cerca de 20 mil pessoas, conta o Globo.

Num vídeo partilhado no Twitter, vê-se o momento em que o carro embate nos peões – que tentam desviar-se do veículo – enquanto um deles fica preso em cima do capô do veículo. Enquanto o motorista continua a conduzir pela rua, várias pessoas começam a correr atrás do automóvel. Ainda assim, não há quaisquer informações que confirmem a identidade, intenção ou paradeiro do motorista.

Dia do skate na rua augusta ???? pic.twitter.com/bNt0nJzAbL — Roberto Calamai (@RobertoCalamai) 25 de junho de 2017

Edgar Victor, de 42 anos, estava presente no local e contou à Folha de São Paulo o que viu: “O carro veio arrastando os skaters. Tinha gente em cima do capô. Eles começaram a gritar, jogar skate. Quando chegou aqui em cima, os vidros já estavam quebrados. O veículo ficou estragado”.

Um dos participantes do evento, Gabriel Magalhães, garantiu na sua página do Facebook que uma das pessoas se tinha ferido no punho e que outra tinha ficado com o joelho partido. Um outro vídeo partilhado na mesma rede social mostra o momento em que o carro investe contra os skaters que desciam a rua, sem parar ou abrandar.

ABSURDO HOMICIDA Motorista intolerante atropela skatistas que participam do SkateDay na Rua Augusta em SP. Um mar de skatistas em prol do fomento da cultura de ocupar as ruas realizam hoje uma atividade chamada Skate Day que acontece simultaneamente em outras cidades do país e do mundo. As ruas de São Paulo estavam devidamente fechadas e com agentes de trânsito cuidando das vias para que a atividade se desse de forma tranquila. Um motorista criminoso fura o bloqueio subindo a rua Augusta sentido Av. Paulista e atropela dezenas de skatistas. Repare no vídeo que um jovem é carregado no capô do veículo em movimento! Isso é um atentado à vida, ao direito de ocupar as vias, ao esporte. Esse motorista agiu com a intenção de machucar, poderia ter matado muitos jovens, meninos e meninas que estavam afirmando seus direitos de andar pelas vias públicas em paz. E o motorista? Impune e, até o momento, ninguém tem informações do que aconteceu com ele. Posted by Mídia Ninja on Sunday, 25 June 2017

