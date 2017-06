O Youthquake que abalou o Reino Unido

Aimprensa britânica chamou-lhe o “sismo dos jovens” (Youthquake). Se há um ano não foram votar e deixaram os mais velhos decidir o referendo do “Brexit”, nas legislativas de 8 de Junho 66% dos entre 18 e 24 anos votaram por Jeremy Corbyn, diz um estudo YouGov,enquanto 58% dos que têm mais de 60 anos deram o seu voto aos conservadores de Theresa May.

Mais de metade dos eleitores jovens foi votar —um aumento de 16 pontos percentuais em relação às eleições de 2015. No total, um milhão de novos eleitores até 25 anos registaram-se para votar nestas eleições. Este movimento foi as maiores influência no resultado das eleições antecipadas — que, quando foram convocadas por Theresa May, pareciam ganhas à partida pelos Conservadores. As sondagens davam-lhe 20 pontos de vantagem sobre o Labour de Corbyn.

Tal como nos EUA, com Bernie Sanders, ou em França, com a campanha de Jean-Luc Mélenchon para as presidenciais, Jeremy Corbyn usou a Internet e as redes sociais para chegar aos jovens. Falam de temas que interessam a uma juventude afectada de forma desproporcional pelo desemprego (mais de 20%) , insegurança laboral (contratos precários), enormes dívidas contraídas para estudar (e um sentimento cada vez mais claro de que os governos, mesmo que sejam socialistas (com em França) não são capazes de dar resposta aos seus problemas.

Mais do que um tradicional voto de classe, estes políticos apelam a eleitores jovens, com um bom nível cultural, mas profundamente desencantados com a oferta política.

O Labour é o partido mais votado por quem tem um nível superior de educação no Reino Unido (39%, segundo o estudo YouGov), e também pela maioria dos estudantes, dos que trabalham e ainda dos desempregados. Os Conservadores estão a tornar-se o partido dos reformados.

