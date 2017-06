Reino Unido: nenhum prédio inspeccionado até agora passou o teste de segurança

Depois do incêndio na Torre Grenfell, em Londres, a 14 de Junho, o Governo britânico anunciou neste domingo que existem 60 prédios em várias regiões do Reino Unido que não cumprem requisitos de segurança contra incêndios. Este número corresponde à totalidade dos edifícios inspeccionados até ao momento.

As autoridades britânicas estão a conduzir vistorias de segurança a cerca de 600 prédios de habitação de grandes dimensões, com especial enfoque no revestimento dos edifícios, na sequência do incêndio no prédio de 24 andares que provocou a morte a pelo menos 79 pessoas. O incêndio na Torre Grenfell teve origem num frigorífico defeituoso e o fogo ganhou proporções consideráveis devido ao revestimento inflamável do edifício (composto por alumínio e um núcleo de polietileno), a opção mais barata e inflamável disponível no mercado na altura da remodelação do edifício, em Maio de 2016.

Neste momento, a prioridade na inspecção está a ser dada aos edifícios que geram mais suspeitas, o que pode explicar o facto de todos os edifícios revistados até agora (60 de 600) apresentarem falhas de segurança, segundo explicou o secretário de Estado para as Comunidades e Governo Local, Sajid Javid. O governante indicou em comunicado que “uma falha no revestimento não significa necessariamente que um edifício tenha de ser evacuado”.

Os 60 prédios alvo de inspecção distribuem-se por várias zonas urbanas do país, incluindo Camden (cinco edifícios), Wandsworth (dois edifícios), Sunderland (cinco edifícios), Portsmouth (dois edifícios) ou Manchester (quatro edifícios).

Em Salford, Manchester, nove edifícios terão de substituir o revestimento. A poucos quilómetros dali, em Wythenshawe, também se procedeu à remoção do revestimento de um edifício não por incumprimento de medidas de segurança, mas sim para sossegar os seus moradores, que continuavam inquietos mesmo depois de os bombeiros garantirem que o revestimento era seguro.

Ao longo do fim-de-semana, foi anunciado que tinham sido encontradas falhas no revestimento em 34 torres habitacionais de 17 regiões do país. Agora, este número quase duplicou: desde que a inspecção começou, na quarta-feira, são já 60 torres em 25 regiões britânicas que não cumprem os requisitos de segurança; pelo menos 14 destes edifícios estão localizados em Londres.

Na sexta-feira, cerca de quatro mil moradores dos 650 apartamentos de quatro torres do bairro social de Chalcots foram retiradas de suas casas, após uma inspecção antifogo permitir identificar “múltiplas falhas” nos edifícios – não só a nível do revestimento, parecido com o de Grenfell, mas também na canalização de gás e nas portas corta-fogo. Ainda assim, cerca de 200 pessoas recusaram sair das suas casas para um alojamento temporário.

