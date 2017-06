Tiago Monteiro consegue duplo pódio em Vila Real e assume a liderança do WTCC

O português Tiago Monteiro (Honda Civic) foi neste domingo terceiro na principal corrida do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC) em Vila Real, reforçando a liderança do campeonato.

Após um segundo lugar na primeira final deste domingo, vencida pelo marroquino Mehdi Bennani (Citroen C-Elysée), Tiago Monteiro voltou a subir ao pódio, desta vez com um terceiro lugar, atrás do sueco Thed Bjork (Volvo S60), e do seu colega de equipa, o holandês Norbert Michelisz (Honda Civic).

O holandês, que tinha a pole position, liderou da primeira à última das 13 voltas da corrida no circuito urbano de Vila Real, terminando com 0,480 segundos de vantagem sobre Thed Bjork, com Tiago Monteiro a fechar o pódio a 1,720 segundos do sueco e a 2,2 segundos do vencedor.

Com o duplo pódio em Vila Real, Tiago Monteiro, que tinha assumido a liderança após a primeira corrida, com sete pontos de vantagem para Nicky Catsburg (Volvo S60), cimentou a liderança que é agora de 10 pontos após a quinta das 10 corridas do calendário do WTCC em 2017.

Manuel Fernandes (Lada Vesta), o outro português em prova, depois de um 12.º lugar na primeira corrida, terminou a principal corrida no 15.º lugar.

O WTCC regressa na Argentina, entre 14 e 16 Julho, para a sexta etapa do calendário.

No final da etapa nacional do WTCC, o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, fez um balanço positivo do evento e disse estar “emocionado” com a moldura humana que marcou presença na pista onde decorreu a prova.

“Ultrapassou todas as minhas expectativas, não consigo dizer quantas pessoas estão aqui, isso é absolutamente impossível, mas digo que estou muito emocionado”, afirmou o autarca, um dos principais impulsionadores do regresso das corridas de automóveis ao circuito urbano.

