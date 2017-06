Chile no caminho de Portugal nas meias-finais da Taça das Confederações

Portugal ficou, neste domingo, a saber que será o Chile o seu adversário nas meias-finais da Taça das Confederações, em jogo a disputar na próxima quarta-feira (19h).

Tendo partido com o mesmo número de pontos (4) para a última jornada da fase de grupos, chilenos e germânicos registaram resultados distintos. Enquanto o Chile se ficou pelo empate a um golo contra a Austrália, a Alemanha derrotou os Camarões por 3-1.

Face a esta conjugação de resultados, a Alemanha termina o Grupo B com sete pontos (mais dois do que o Chile) e no primeiro posto, defrontando o México na próxima quinta-feira.

