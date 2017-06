São precisos 3350 mil milhões para acaba com 91 centrais, avisa Zorrinho

O eurodeputado do PS Carlos Zorrinho defendeu ontem que o nuclear criou um “problema brutal” à União Europeia, “existem 121 centrais nucleares, das quais 66 já ultrapassaram o seu período de vida e 91 estão paradas”, sendo que, “destas só três foram desmanteladas.”

Na conferência “Almaraz: Uma bomba-relógio aqui ao lado”, promovida pela Câmara de Idanha-a-Nova, Zorrinho considerou que dos 350 mil milhões de euros para desmantelar as 91 centrais nucleares no espaço europeu, apenas existem 120 mil milhões”. E referiu que “grande parte das centrais que pararam foi porque as pessoas se mobilizaram”, concluindo: “Portanto, é também com a mobilização das populações que temos que abrir espaço para outro modelo energético.”

Comentando o acordo entre os governos de Portugal e de Espanha sobre Almaraz, mediado pela Comissão Europeia, Zorrinho salientou que este “é sobre a construção do aterro de resíduos nucleares e nada mais”.

Por sua vez, a eurodeputada do PS Ana Gomes criticou o facto de o tema Almaraz ter sido retirado da cimeira ibérica, em Maio. E defendeu o encerramento da central: “É uma central com tecnologia desfasada que devia pura e simplesmente ser rapidamente encerrada e não prolongar-se-lhe a vida, inclusivamente com o tal armazém de resíduos nucleares que será uma justificação, exactamente, para lhe prolongar a vida.”

O deputado do BE Pedro Soares, que preside à comissão de ambiente, explicou que aquilo que houve entre o acordo discutido entre a Comissão Europeia e os governos português e espanhol foi um acordo sobre o aterro de resíduos nucleares. E sublinhou que o Governo aceitou fazer uma avaliação sobre a construção do aterro de resíduos nucleares com base nos dados das autoridades espanholas e não tiveram qualquer papel na recolha e tratamento desses dados.

