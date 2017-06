Fátima Felgueiras nega ter-se disponibilizado para ser candidata pelo PS

Após ter sido confrontada com o artigo publicado no passado dia 21-06-2017, sou forçada a exercer o meu direito de resposta, para que não restem dúvidas sobre a falsidade do que aí está escrito a meu respeito.

PUB

É completamente falso que alguma vez tivesse manifestado disponibilidade para qualquer candidatura do PS em Felgueiras.

Aos inúmeros contactos que me têm sido dirigidos pelos muitos descontentes e afastados da actual liderança, a minha resposta tem sido sempre peremptória e clara: completa e total indisponibilidade para qualquer aproximação ou colaboração com o PS-Felgueiras tal é a falta de nível a que o partido chegou.

PUB

Foi exatamente essa a minha posição há quatro anos quando me pediram colaboração e a recusei, quer a nível da concelhia quer a nível da distrital pelos mesmos motivos, hoje agravados.

Para além do conteúdo completamente falso da notícia, lamento ainda mais que o Público nem sequer me tenha contactado enquanto produzia uma notícia na qual era e sou a principal visada.

Se me tivessem dado o direito ao contraditório, como é obrigação de qualquer meio de comunicação social, teria ficado de imediato claro que esta suspeição que sobre mim lançam visa, uma vez mais, atentar contra o meu bom-nome

De outra forma, não se compreende, a constante recordação de um processo no qual fui habilmente envolvida por jornais como o Público e do qual fui integralmente absolvida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta é a verdade dos factos e tendo sido apurada pela justiça, é obrigação de todos respeitá-la.

Hoje e sempre.

PUB

PUB