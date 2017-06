Falta de segurança anti-incêndio obriga a tirar pessoas de 650 casas em Londres

As autoridades municipais do bairro de Camden, em Londres, tiveram de tirar os moradores de 650 apartamentos de quatro das cinco torres do bairro social de Chalcots, depois de uma inspecção antifogo ter encontrado “múltiplas falhas” que colocavam em risco a segurança dos edifícios.

Não havia “outra alternativa” que não a evacuação obrigatória e urgente, explicaram as autoridades, ao iniciarem a retirada dos habitantes, sexta-feoira à noite, depois de conhecido o relatório da inspecção, que identificou problemas com o revestimento interior, o isolamento da canalização de gás e as portas contrafogo dos edifícios. Os residentes foram deixando os edifícios até durante a madrugada. Alguns foram acolhidos por familiares e amigos, outros ocuparam os 270 quartos de hotel reservados para o efeito.

Mas este sábado havia 83 pessoas que recusavam abandonar as suas casas para ser realojadas, ao lado de muitos dos seus vizinhos, em dois centros de emergência improvisados em instalações municipais durante o período de quatro semanas que está previsto demorarem os trabalhos de requalificação das torres. O complexo fora objecto de obras de modernização entre 2006 e 2008, realizadas pela mesma empresa que mudou o revestimento da Grenfell Tower, o prédio de 24 pisos que ardeu no bairro de Kensington, e que usou mesmo tipo de materiais em Camden.

“Compreendemos que esta é uma situação difícil, mas o que nos disseram foi que não era possível garantir a segurança dos residentes daqueles blocos. Obviamente, o que aconteceu na Grenfell Tower mudou tudo: não podemos correr nenhum risco. A segurança dos residentes tem de estar acima de tudo”, justificou a líder trabalhista do conselho municipal de Camden, Georgia Gould.

Na sequência do incêndio da torre Grenfell, o Governo britânico ordenou uma vistoria de segurança a todos os prédios de habitação social do país. Mais de 600 edifícios serão inspeccionados – logo nos primeiros dias, foram encontradas falhas no revestimento de 27 blocos de 15 bairros em vários pontos de Inglaterra.

