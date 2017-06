Apuramento com goleada para Portugal

A selecção portuguesa garantiu neste sábado a qualificação para as meias-finais da Taça das Confederações, ao vencer a Nova Zelândia por 4-0 na última jornada do Grupo A. O campeão europeu garantiu o primeiro lugar do agrupamento, com sete pontos, e será acompanhado nas meias-finais pelo México, que bateu a Rússia por 2-1 e que também ficou com sete pontos, mas pior diferença de golos.

PUB

Por ter ganho o grupo, a selecção portuguesa irá jogar na próxima quarta-feira, em Kazan, com o segundo classificado do Grupo B, que ficará definido neste domingo depois de disputados os jogos Alemanha-Camarões e Chile-Austrália.

Depois de uma primeira meia-hora sem grandes motivos de interesse, o nulo ficou desfeito aos 33’, com um penálti convertido por Cristiano Ronaldo, depois de uma falta sobre Danilo Pereira na sequência de um canto – foi segundo golo de Ronaldo nesta Taça das Confederações e o seu 75.º ao serviço da selecção portuguesa.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pouco depois, aos 37’ é Bernardo Silva a fazer o 2-0 após uma excelente assistência de Eliseu, sendo que o médio recém-contratado pelo Manchester City caiu mal após o remate e já não voltaria ao relvado para a segunda parte.

Na segunda parte, André Silva fez o 3-0 numa excelente jogada individual e, já em tempo de compensação, Nani fez o 4-0.

A nota negativa para portugal neste jogo é, para além da lesão de Bernardo Silva, a indisponibilidade de Pepe para as meias-finais, ele que viu um cartão amarelo.

PUB

PUB