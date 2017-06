Os Radiohead levaram OK Computer a Glastonbury, e o mundo assiste agora em diferido

Sexta-feira foi dia de aniversário para os Radiohead, com o lançamento de OK Computer OKNOTOK 1997-2017, o álbum que celebra os 20 anos da edição de OK Computer (1997), um dos registos mais festejados pelos admiradores do grupo e para quem cresceu na década de 1990. A edição comemorativa contém, naturalmente, todas as faixas presentes no álbum original, mais lados B e três faixas que não foram incluídas nesse lançamento.

Não espanta, por isso, que esta mesma sexta-feira, quando os Radiohead regressaram ao festival Glastonbury, tenha sido esse álbum a estar em evidência, num concerto que marcou o primeiro regresso do grupo ao evento onde já não actuava desde 2011 (antes, tinha lá estado em 2003 e, precisamente, em 1997). O grupo de Thom Yorke centrou-se nas canções de OK Computer, mas os restantes discos não foram esquecidos, com a interpretação de clássicos como Paranoid android, No surprises, Fake plastic trees, Karma police. Um dos acontecimentos foi a novamente inevitável Creep, tema que durante anos não foi tocado pelos Radiohead apesar da insistência dos muitos fãs.

O concerto ficou igualmente marcado pelas várias indirectas de Thom Yorke a Theresa May, actual primeira-ministra britânica, e pela adesão do vocalista ao coro que, na assistência, começou a entoar o nome de Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista e adversário de May nas últimas eleições. Este sábado, em Glastonbury, haverá Foo Fighters, The National ou Kate Perry.

