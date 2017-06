Criança gravemente ferida em despiste transferida de Braga para Hospital de Coimbra

A criança de quatro anos, que nesta sexta-feira ficou gravemente ferida na sequência de um acidente de viação em Braga, foi "estabilizada" para ser "transferida para o Hospital Pediátrico de Coimbra", disse à Lusa fonte do Hospital de Braga. Segundo a mesma fonte, a criança "mantém-se em estado muito grave".

"A equipa estabilizou a criança para que pudesse ser transferida para a pediatria de Coimbra", no Centro Hospitalar de Coimbra, disse.

Um homem morreu nesta sexta-feira na sequência de um acidente de viação em Braga, tendo ainda ficado "ferida com gravidade" uma criança de quatro anos, filha da vítima mortal, confirmou à Lusa fonte dos Sapadores de Braga.

Segundo a mesma fonte, o acidente deu-se às 7h10 na Avenida João Paulo II e acorreram ao local, além daquela corporação de bombeiros, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"As vítimas estavam encarceradas, pelo que foi preciso proceder à desencarceração das mesmas. Infelizmente, o homem, na casa dos 30, morreu no local e a menina foi ferida com gravidade e transportada para o Hospital de Braga", explicou a fonte.

Testemunhas no local explicaram aos bombeiros que o carro seguia no sentido da Póvoa de Lanhoso-Braga "tendo-se despistado, destruído o separador central e ido bater no muro do outro lado".

