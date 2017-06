As exigências feitas a Doha

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egipto dão à pequena nação um ultimado de dez dias para encerrar a Al-Jazira ou mudar totalmente a sua política externa.

1. Diminuir os laços diplomáticos com o Irão e encerrar as missões diplomáticas iranianas com o Qatar, expulsar os membros dos Guardas da Revolução (unidade de elite da República Islâmica) e cortar a cooperação militar e de serviços secretos com Teerão.

2. Encerrar de imediato a base militar da Turquia (em construção) no país e pôr fim à cooperação militar com os turcos dentro do território qatari.

3. Cortar laços com todas as “organizações terroristas, sectárias e ideológicas”, especificamente a Irmandade Muçulmana, o Daesh, a Al-Qaeda e o seu antigo ramo na Síria (ex-Frente al-Nusra), e ainda com o Hezbollah xiita libanês. Declarar formalmente todos estes grupos como terroristas (adaptando a sua lita negra de organizações à lista regularmente actualizada por estes países).

4. Parar todo o financiamento a pessoas ou grupos que estes países designem como terroristas.

5. Entregar “figuras terroristas” em fuga ou pessoas procuradas por Riad, Cairo, Manama e Abu Dhabi aos países de origem. Congelar os seus bens e partilhar todas as informações disponíveis.

6. Encerrar a Al-Jazira e todos os canais associados.

7. Pôr fim à interferência nos assuntos internos de países soberanos. Parar de conceder cidadania a pessoas em fuga da Arábia Saudita, Egipto, Emirados e Bahrein. Retirar a cidadania a nacionais destes países se isso violar as suas leis.

8. Pagar indemnizações por perdas de vidas ou perdas financeiras causadas pela política do Qatar nos últimos anos. A soma será determinada em cooperação com o Governo qatari.

9. Alinhar-se militar, política, social e economicamente com os outros países árabes e do Golfo Pérsico, em linha com o acordo assinado em 2014 com Riad.

10. Entregar todas as informações de todos os membros da oposição destes países que o Qatar apoia e detalhar todo o apoio fornecido no passado. Parar todos os contactos com a oposição política nestas quatro nações e entregar os arquivos das relações mantidas.

11. Encerrar todos os media que financia, directa ou indirectamente, incluindo Arabi21, Raad, Al-Araby Al-Jadeed, Mekameleen e Middle East Eye, etc.

12. Aceitar todas as exigências num prazo de dez dias – caso contrário, esta lista perde a sua validade.

13. Aceitar auditorias mensais ao cumprimento do exigido no primeiro ano e de três em três meses no segundo; nos dez anos seguintes, o comportamento do Qatar terá de ser monitorizado anualmente.

