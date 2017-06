Festival dos Canais regressa a Aveiro com mais música e artes de rua

Os canais urbanos da ria de Aveiro e algumas ruas da cidade vão receber entre os dias 12 e 16 de julho a 2.ª edição do Festival dos Canais, um evento "diferenciador" e "com qualidade própria", foi esta sexta-feira anunciado. "Nós não estamos a disputar com nenhum outro festival do país. Estamos a colocar no mercado um festival que não é parecido com coisíssima nenhuma, justapondo à personalidade da nossa própria cidade, que também não é parecida com nenhuma", disse hoje o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, durante a apresentação do Festival.

Organizado numa parceria entre a Câmara Municipal de Aveiro e cerca de duas dezenas de associações locais, o evento reúne dezenas de propostas gratuitas, incluindo espetáculos de música, teatro de rua e intervenção no espaço público. Ribau Esteves disse que este ano o Festival tem um cartaz "muito maior e melhor" do que foi no ano passado, uma evolução que, segundo o autarca, não vai ficar por aqui.

"Vamos para um patamar já bom, mas este não é o patamar onde queremos ficar. O Festival, pela nossa opção, continuará a crescer na sua qualidade e quantidade", afirmou Ribau Esteves, classificando este evento como uma "peça contributiva muito importante" na candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Um dos momentos mais marcantes da programação será a actuação da companhia alemã de teatro de rua Groteste Maru, que irá apresentar três projectos: Timebank, Moth e Maru, este último inspirado nas peregrinações a Santiago de Compostela. "Trata-se de um projecto de rua de grande dimensão que vai ter um percurso de peregrinação pelos canais e artérias da cidade à volta dos canais, de duas horas, com o envolvimento significativo da comunidade", explicou José Pina, programador cultural do município.

Outra das apostas é os Gandini Juggling, uma das maiores companhias internacionais de circo contemporâneo, que irá apresentar o espectáculo 8 songs, uma série de malabarismos com clássicos de rock & roll, nos dias 13 e 14. O programa inclui ainda quatro concertos no Cais da Fonte Nova, com Jimmy P (dia 13), Ana Moura (dia 14), Pedro Abrunhosa e Comité Caviar (dia 15) e Richie Campbell (dia 16).

De acordo com a organização, o orçamento do Festival dos Canais ronda os 300 mil euros, cerca do dobro do que foi gasto no ano passado.

