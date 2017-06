Tudo a correr bem a Portugal em Vaasa

Com a nova fórmula agora implementada, o primeiro dos três dias do Campeonato da Europa de nações no atletismo é exclusivamente dedicado a qualificações nas provas de velocidade e barreiras. Neste contexto, o dia de hoje correu quase idealmente para Portugal em Vaasa, na Finlândia, no arranque da I Liga (II divisão) do certame, dado que em dez provas só numa, nos 100m barreiras femininos, não conseguiu qualificar um representante para a final. Isto significa ter nove participações que irão classificar-se entre as oito primeiras (de 12) selecções presentes.

Alguns atletas portugueses fizeram mesmo os melhores tempos no conjunto das duas séries de corrida, como foi o caso de David Lima, que terminou a segunda série dos 200m em 20,67s, bem adiante do renomado velocista suíço Alex Wilson, que tardou mais 12 centésimos. Lima igualou o seu melhor registo da temporada, feito em Gainesville, nos EUA, a 28 de Abril, e ficou a cinco centésimos do recorde pessoal.

Ainda no sector masculino, Diogo Antunes foi terceiro na sua série de 100m, com 10,72s, tendo vencido o dinamarquês Jonathan Quarcoo, com 10,43s. Nos 110m barreiras, Hélio Vaz foi segundo na série inicial, atrás do finlandês Elmo Lakka (14,20s). O recordista nacional dos 400m, Ricardo Santos, também se apurou para a final, repescado após o quarto lugar da primeira série, que finalizou em 47,36s. Brian Gregan, da Irlanda, obtve o melhor tempo, com 46,24s.

Já quanto a Diogo Mestre, estreava-se na selecção nacional nos 400m barreiras, prova que poderá ser a melhor do certame, estando presentes medalhados olímpicos e mundiais. Esteve muito bem e o quarto lugar na segunda série, com 52,00s, permitiu-lhe a repescagem para a final.

No lado feminino, Lorène Bazolo teve trabalho duplo, pois alinhou nos 100 e 200 metros. No hectómetro ganhou a primeira série com 11,72s contra o vento. Nos 200m esteve ainda melhor, ao vencer a segunda série com 23,62s, igualmente com vento contra, naquela que foi a melhor marca do apuramento, adiante de uma velocista de grande categoria como é a búlgara Ivet Lalova (23,68s).

Cátia Azevedo não teve dificuldades em apurar-se nos 400m, ganhando a série dois com 53,23s, enquanto Vera Barbosa se impôs à concorrência na sua série dos 400m barreiras, obtendo o seu melhor resultado da temporada, com 56,94s.

A única atleta lusa não qualificada foi Lecabela Quaresma, quarta na segunda série dos 100m barreiras, com 14,05s. Ficou a um lugar da passagem adiante, em nona no conjunto das duas corridas.

