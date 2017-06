Portugal ficou a um golo de continuar a sonhar

A selecção portuguesa sabia o que tinha de fazer para se manter na luta por um lugar nas meias-finais do Europeu de sub-21, que se está a disputar na Polónia. Tinha de marcar quatro golos à Macedónia e vencer por três de diferença, mas acabou por cumprir apenas metade do seu caderno de encargos. A equipa orientada por Rui Jorge venceu sem discussão os balcânicos por 4-2, mas o marcador acabou por ser insuficiente para manter a equipa na luta pelo lugar reservado ao melhor segundo classificado entre os três grupos, já que o primeiro lugar do Grupo B estava reservado à Espanha.

Foi apenas por um golo que a selecção nacional não conseguiu manter-se na luta, deixando a Eslováquia ainda com o estatuto de melhor segundo, quando ainda faltam fechar as contas do Grupo C. Não haverá oportunidade de, pelo menos, repetir o lugar na final de há dois anos, em que os jovens portugueses perderam frente à Suécia, mas deixam a competição com boas impressões e promessa de muito futuro para muitos destes jogadores.

Tudo parecia bem encaminhado na primeira parte, com dois golos madrugadores a dar expressão a um domínio intenso da selecção portuguesa. Logo aos 2’, Edgar Ié fez o 1-0 na sequência de um canto de Iuri Medeiros e, aos 22’, foi Bruma a fazer o 2-0 em mais um espectacular remate do agora jogador do RB Leipzig — já tinha feito um golo parecido frente à Espanha.

Antes do intervalo, a Macedónia lançou alguma água na fervura portuguesa, reduzindo aos 40’ por Enis Bardhi.

Portugal voltou a entrar bem na segunda parte e Daniel Podence, aos 57’, fez o 3-1 após passe rasteiro de Iuri. Portugal ficava a um golo de se manter na corrida pelo lugar nas “meias”, mas um contra-ataque concretizado por Markoski aos 80’ voltou a reduzir. No tempo de compensação, Bruma fez o 4-2 e ainda deu alguma esperança aos portugueses, que voltavam a precisar apenas de um golo. Mas, logo a seguir, Diogo Jota viu um cartão vermelho directo por uma falta no meio-campo macedónio, uma decisão que pareceu exagerada, e Portugal ficou com menos armas para os últimos minutos. Num último suspiro, com um livre à entrada da área descaído para a direita, até o guarda-redes Bruno Varela foi lá, mas Gonçalo Paciência cabeceou por cima após o cruzamento de João Cancelo.

