Portugal com missão complicada na Polónia

Sem hipóteses de disputar o primeiro lugar do Grupo B do Europeu de sub-21, que já foi reservado pela Espanha, Portugal tem esta sexta-feira uma derradeira oportunidade de alcançar as meias-finais da prova na Polónia. Pela frente terá uma missão muito complicada para se classificar como o melhor segundo classificado dos três agrupamentos em competição, que vale um bilhete para a fase seguinte. Para tal é imperativo um triunfo robusto frente à Macedónia (SPTV1, 19h45), nesta última ronda, por, pelo menos, quatro golos de diferença. E até pode não chegar.

PUB

“O nosso primeiro objectivo é vencer. A calculadora está um pouco de parte, vamos para este jogo para ganhar, e, depois, pela forma como o jogo esteja a correr, veremos o que pode acontecer”, defendeu o técnico, esta quinta-feira, na antevisão do embate com os macedónios: “É inevitável fazer contas para a preparação estratégica do jogo, de forma a perceber o resultado que necessitamos. Mas é algo que não controlamos, e percebemos que não há um resultado que seja o certo, porque há sempre alguém que vai jogar depois de nós.”

Já depois destas declarações, o encerramento das contas do Grupo A facilitou um pouco a contabilidade do técnico, tornando-a também mais dramática. A vitória da Inglaterra sobre a anfitriã do torneio (3-0), rendeu aos britânicos o primeiro lugar e o apuramento directo, com a Eslováquia a garantir a segunda posição, após bater a Suécia, por 3-0. A selecção centro-europeia soma agora mais três pontos do que Portugal (seis contra três) e tem três golos de vantagem na diferença entre marcados e sofridos (6-3 contra os actuais 3-3 da equipa nacional), que será um factor decisivo em caso de empate pontual.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para Portugal superar os eslovacos, terá de vencer a Macedónia por quatro golos de diferença e esperar o desfecho do Grupo C, onde são três as selecções que espreitam as meias-finais.

Neste momento, a líder Alemanha é quem está mais confortável, com seis pontos amealhados (5-0 na estatística de golos marcados e sofridos), mas a República Checa (que encerra a fase de grupos com a “lanterna vermelha” Dinamarca) e a Itália (que defronta os germânicos), estão também na corrida. Ambas as equipas contabilizam três pontos, três golos marcados e outros tantos sofridos. Tal como o conjunto de Rui Jorge.

O pior cenário para Portugal (e para os checos) seria uma vitória dos transalpinos, já lhes garatiria o primeiro lugar, relegando os alemães para um potencial melhor segundo lugar desta fase de grupos. Isto porque a sua vantagem no goal-average dificilmente seria superada, partindo do princípio que não sofreriam um cataclismo nesta última ronda.

PUB

PUB