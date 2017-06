Setenta mil downloads do e-book traduzido para inglês

A atribuição do Prémio da União Europeia para a Literatura a David Machado, em 2015, pelo romance Índice Médio de Felicidade, projectou a sua obra internacionalmente. Este prémio, que inclui nos livros concorrentes autores portugueses de três em três anos, foi também já atribuído a Dulce Maria Cardoso e a Afonso Cruz.

Para além do valor monetário, a distinção prevê no seu regulamento apoios em forma de subsídios à tradução. Conforme Machado disse ao Ípsilon, “são as editoras dos países do Leste europeu quem mais se interessa por eles”, estando esse seu romance já publicado, ou em vias de publicação, em mais de uma dezena de países, com as consequentes deslocações do autor para apresentações e palestras.

Foto Romance Índice Médio de Felicidade

A acrescentar ao prémio, houve o interesse de uma editora americana do grupo da Amazon pelo livro, e que o publicou em inglês (em papel e em digital), tendo o número de downloads do e-book, actualmente, ultrapassado já os setenta mil. Esta tradução em inglês (note-se que a percentagem de títulos de ficção traduzidos no mundo anglo-saxónico é extremamente baixa) permite que o livro venha a ser lido por um universo editorial muito alargado. Desta forma, “o livro poderá ser lido, por exemplo, por um editor sul-coreano, ou indiano, que de outra forma nunca se interessaria pelo livro, pois não teria forma de o ler, a não ser que contratasse um leitor de português”, diz David Machado.

“Normalmente não se tem a noção da importância de um romance ser traduzido para inglês, não é apenas mais uma língua. Pode ser a porta para um vasto mundo editorial.” Ainda na América: o conto A Noite Repetida do Comandante foi recentemente incluído na antologia anual da editora Dalkey Archive, Best European Fiction 2017.

Também as obras de literatura infantil de David Machado, que já atingiram a dezena de títulos, viram algumas traduções. E o seu nome foi recentemente escolhido pela organização do Hay Festival (um dos mais conceituados festivais literários europeus, que tem lugar no País de Gales), para participar, em Outubro deste ano, em Aarhus (Dinamarca), num festival dessa organização que vai reunir os melhores 39 escritores europeus de literatura infanto-juvenil com menos de quarenta anos de idade.

