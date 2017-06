Nova missão do Facebook é juntar pessoas em comunidades

Mark Zuckerberg apresentou a nova missão da rede social: “aproximar o mundo”, ajudando as pessoas a encontrar grupos com os quais se identifiquem – sejam grupos de interesses, religiosos, profissionais, comunidades de vizinhos ou pessoas que tenham um problema em comum. A anterior missão da plataforma era tornar o mundo “mais aberto e conectado”.

Nos últimos tempos, e após as queixas pela forma como a plataforma lidou com a desinformação durante a campanha presidencial dos EUA, o criador do Facebook parece ter reflectido sobre o papel e o futuro da enorme rede social, que tem cerca de 1300 milhões de utilizadores diários e quase dois mil milhões de utilizadores mensais. Em Fevereiro, Zuckerberg já tinha publicado um longo texto em que apresentou o Facebook como uma espécie de plataforma para a vida pública dos cidadãos e no qual a ideia de comunidades já era central.

A nova missão foi explicada nesta quinta-feira, durante um evento chamado Facebook Communities Summit. “Neste momento, creio que o mais importante que podemos fazer é aproximar as pessoas. É tão importante que vamos mudar toda a missão do Facebook para investir nisto”, afirmou Zuckerberg. “Na última década, focámo-nos em tornar o mundo mais aberto e contectado. Ainda não terminámos isso. Mas eu costumava pensar que se simplesmente déssemos uma voz às pessoas e as ajudássemos a ligarem-se, isso por si tornaria o mundo melhor. Em muitos aspectos, tornou. Mas a nossa sociedade ainda está dividida.”

A estratégia passa agora por melhorar os mecanismos de sugestão de grupos aos utilizadores e por dar mais ferramentas a quem gere estes grupos: por exemplo, estatísticas sobre as horas de actividade, a possibilidade de filtrar e agrupar pedidos de adesão, e funcionalidades mais sofisticadas para filtrar conteúdo impróprio.

