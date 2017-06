Não saiu Gil Vicente no exame do 9.º ano e os alunos sentiram-se aliviados

Fácil, acessível. Na Escola Secundária Rainha D. Amélia, em Lisboa, são estas as duas palavras mais ouvidas à saída do exame de Português do 9.º ano, que foi ali feito, nesta quinta-feira, por cerca de 140 alunos. A nível nacional foram quase 100 mil os que realizaram a prova.

A Rainha D. Amélia é uma das escolas públicas que costumam estar bem posicionadas no ranking de escolas feito com base nas médias de exames. E a taxa de retenção no 9.º ano ronda ali os 3% contra uma média nacional de 11%.

Já é hábito os alunos considerarem os exames fáceis quando acabam as provas, mesmo que, depois, os resultados não correspondam. Na Rainha D. Amélia, Margarida, 16 anos, explica por que é que desta vez não deverá ser assim: “Não saiu o Auto da Barca do Inferno [de Gil Vicente], que é o que oferece mais dificuldade. E só havia uma frase de Os Lusíadas para escrevermos texto.” O autor escolhido, desta vez, foi Eça de Queirós com o conto A Aia. “É um dos textos de que mais falamos na aula”, continua Margarida.

Helena, 15 anos, não está tão confiante quanto aos seus conhecimentos sobre este conto, mas apesar das dúvidas diz que o exame também lhe correu bem. “As aulas de preparação para os exames também nos ajudaram”, refere Margarida.

Madalena, também de 16 anos, acrescenta como outra mais-valia: “Temos boas professoras, que são exigentes.”

Margarida vai aproveitar o resto deste dia para descontrair. Uma curta pausa antes de se agarrar à Matemática, que o exame está marcado para a próxima terça-feira. Será o último exame dos alunos do 9.º ano de escolaridade.

De Rihanna a Sophia

“Gostei muito da prova. Era acessível, coesa, coerente”, descreve a professora de Português Laura Oliveira, que tem apenas um reparo a fazer. Tem a ver com a extensão do texto que era pedido sobre um excerto de Os Lusíadas. “Pediam entre 50 a 70 palavras, o que é pouco”, comenta. Quanto à parte da gramática, refere que “não sendo transcendente, exigia que os alunos estivessem concentrados, que é também o que se espera deles no 9.º ano”.

Laura Oliveira explica ainda que a prova estava centrada na figura feminina. O texto informativo referia-se a Paula Rego, o conto de Eça de Queirós à aia, uma escrava que sacrifica o seu filho para salvar um príncipe e suicida-se de seguida, e na composição pedia-se aos alunos que escrevessem sobre uma figura feminina. As cantoras Rihanna, Adele e Amália ou a escritora Sophia de Mello Breyner Andresen foram algumas das figuras públicas escolhidas pelos alunos com quem o PÚBLICO falou nesta quinta-feira. “É uma prova bonita e os alunos também são sensíveis a isso”, diz Laura Oliveira, que levou cerca de 60 alunos a exame e se mostra tranquila quanto ao seu desempenho. “Foi tudo dado na aula."

Na altura em que fala ao PÚBLICO, esta professora diz que ainda terá de esperar mais um tempo para ouvir de viva voz o que os alunos têm para lhe contar, porque a maioria ainda não saiu das salas. “Cumpriram as instruções que lhes dei. Insisti para que aproveitassem os 30 minutos de tolerância para rever tudo com cuidado.”

