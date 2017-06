Nuno Morais Sarmento dá rosto a alternativa em Lisboa

Primeiro os factos: a distrital de Lisboa vai a votos no dia 1 de Julho e só existe uma lista candidata à liderança da Comissão Política. Essa lista é encabeçada por Pedro Pinto, ex-presidente da JSD, deputado e candidato à Câmara de Sintra nas últimas autárquicas (apoiado pela direcção nacional).

Depois as nuances: Apesar de não ter oposição directa na corrida à liderança do PSD-Lisboa, Pedro Pinto terá como opositor Nuno Morais Sarmento, que será candidato à assembleia distrital, outro órgão da estrutura local. Aí, Morais Sarmento disputará lugares com Marina Ferreira, a candidata da direcção nacional e da lista de Pedro Pinto.

Finalmente a explicação: Ninguém parece querer correr o risco de ganhar a eleição interna em Lisboa em Julho e, dois meses depois, levar com o balde de água fria de uma possível derrota autárquica na capital.

Assim se chega à particularidade de haver um ex-ministro a apostar forte numa candidatura a um órgão que quase nunca é falado fora do partido. E a aposta é tão forte que, soube-se esta noite pelo Expresso, Manuela Ferreira Leite (ex-adversária de Passos em eleições internas) foi a primeira subscritora da sua lista (a Lista L, entregue na quinta-feira na distrital. E, acrescenta agora o PÚBLICO, a candidatura até terá um mandatário, que será outro ex-ministro do PSD: Pedro Roseta.

Uma coisa é certa, a disputa em Lisboa, aparentemente sem picante, servirá para medir forças entre passistas e anti-passistas na maior distrital do país.

