Reino Unido: há 600 edifícios com o mesmo revestimento do prédio que ardeu em Londres

Os testes conduzidos em apartamentos no Reino Unido - na sequência do incêndio na Torre Grenfell - mostrou que o revestimento de vários blocos habitacionais é semelhante ao da torre que ardeu no passado dia 14 de Junho, matando 79 pessoas.

Enquanto falava no Parlamento britânico nesta quinta-feira, a primeira-ministra, Theresa May, declarou que os testes realizados nos outros edifícios mostram que o seu revestimento é "inflamável". O revestimento utilizado na Torre Grenfell era um material composto de alumínio - Reybnobond PE - por ser mais barato que a alternativa resistente ao fogo, o Reynobond FR. Contudo, esse material era mais inflamável.

Segundo a primeira-ministra britânica, "as autoridades locais e os bombeiros já foram informados", assegurando que "estão a ser tomadas as medidas preventivas necessárias para garantir a segurança dos edifícios" e que os seus habitantes sejam informados.

Ao The Telegraph, uma porta-voz de Theresa May afirmou que existem "aproximadamente 600 edifícios com o mesmo revestimento" da Torre Grenfell. Por dia, são analisados cerca de 100 edifícios no Reino Unido.

De acordo com o jornal britânico, May garantiu que "todas as vítimas [do incêndio em Grenfell] independentemente do seu estatuto de imigração vão ter acesso aos serviços necessários", incluindo os serviçõs de saúde e de alojamento. Até ao momento, foram pagos cerca de 793 mil euros às vítimas do incêndio no Norte de Kensington.

O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, citado pela Reuters, declarou durante a sessão parlamentar que o incidente na Torre Grenfell “foi uma chamada de atenção para o país”.

De acordo com o Independent, Corbyn defende a instalação de sistemas anti-incêndios nos edifícios para prevenir futuros incidentes.

