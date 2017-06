Podcast Reservado ao Público #7: "Não é preciso fotografar cadáveres para dizer que houve morte"

Neste episódio do Reservado ao Público falamos com jornalistas que estiveram no terreno a cobrir os incêndios na zona de Pedrógão Grande.

Fomos perceber como se faz a cobertura deste tipo de acontecimentos e o que dizem as normas de conduta profissional.

Ouvimos a jornalista Liliana Valente, o fotojornalista Adriano Miranda e a editora da secção Local, Ana Fernandes.

O podcast Reservado ao Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

