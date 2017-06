Podcast Com Tempo e Alma: Investir só no combate aos fogos é como “tentar atacar um elefante com um alfinete”

No balanço do trágico incêndio em Pedrógão Grande, que fez mais de 60 mortos no centro do país, a editora Ana Fernandes conversou com José Miguel Cardoso Pereira e Tiago Oliveira, coordenadores da proposta técnica do Plano Nacional de Defesa Contra Incêndios 2004/2005.

Os autores do artigo Incêndios Florestais, destaque da revista XXI, Ter Opinião em 2013, falam dos problemas crónicos que resultam da falta de equilíbrio entre a prevenção e o combate aos incêndios florestais em Portugal.

Podcast Com Tempo e Alma: uma jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

O podcast Com Tempo e Alma também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

