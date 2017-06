Queda de grua condiciona trânsito e provoca um ferido em Lisboa

Caiu uma grua na Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa. O trânsito está cortado nos dois sentidos.

PUB

Um homem de 49 anos ficou ferido e foi transportado para o Hospital de São José pelo INEM, disse ao PÚBLICO uma fonte do gabinete de imprensa do instituto. O ferido encontrava-se no quinto andar de um prédio da avenida que foi atingido pela grua. Tinha pequenas escoriações e uma crise de ansiedade, especificou a fonte do INEM.

Na avenida, ninguém ficou ferido em resultado do incidente. O manobrador da grua também saiu ileso. A queda deu-se por volta das 17h30, disse uma testemunha ocular. O alerta foi dado pouco depois, confirmou o Regimento de Sapadores Bombeiros.

PUB

Para o local foram mobilizadas três viaturas dos bombeiros e doze operacionais.

PUB

PUB