Nos e Vodafone preocupadas com falta de independência da Anacom

As escolhas do Governo para a nova administração da Anacom deixaram a Nos e a Vodafone em polvorosa. No cerne das preocupações destes concorrentes directos da PT/Meo está precisamente o facto de dois dos nomes sugeridos para o conselho que será presidido por João Cadete de Matos (actual director do Departamento de Estatística do Banco de Portugal) terem ligações profissionais à empresa que é hoje detida pela Altice: Margarida Sá Costa e Dalila Araújo.

A primeira tem um percurso profissional de vários anos ligado à PT e desempenha o cargo de secretária-geral da Fundação Portuguesa das Comunicações (FPC), para onde foi por intermédio da PT (que tem presença na administração desta entidade), e a segunda é assessora desta empresa, onde tem tido o pelouro de relacionamento com as autarquias locais. A equipa proposta pelo Governo para substituir a actual, liderada por Fátima Barros (que terminou o mandato no final de Maio), fica ainda completa com a nomeação de Francisco Cal, que preside à imobiliária do Estado, a Estamo.

São escolhas que motivam preocupação, segundo confirmaram a Nos e a Vodafone em resposta a questões colocadas pelo PÚBLICO. "Temos por princípio acreditar na capacidade das pessoas, mas não podemos deixar de estranhar a escolha da equipa proposta para dirigir a Anacom", sublinhou o presidente da Vodafone, Mário Vaz. "Preocupa-nos que esta nova equipa: 1) não pareça ser independente; 2) não pareça ter experiência de regulação; ou 3) não pareça conhecer o sector", afirmou o gestor numa declaração enviada ao PÚBLICO.

Notando que dois dos quatro membros da nova direcção da Anacom transitam da esfera da PT, que "detém posição dominante no mercado", o presidente da Vodafone considera ser "expectável um enviesamento natural" por parte destas pessoas. Com isso, levantam-se "sérias dúvidas sobre a capacidade de independência de toda a equipa", diz Mário Vaz, em linha com os argumentos da Nos.

O "momento é de preocupação para com a garantia de um conselho profundamente conhecedor do sector e com características de independência", assumiu fonte oficial da empresa liderada por Miguel Almeida. É "algo que não sabemos se está assegurado, já que algumas das escolhas têm actualmente ligação directa à principal empresa regulada", sublinhou ainda.

Dos quatro elementos propostos pelo Governo, "apenas um terá conhecimentos sobre regulação, mas num sector completamente distinto e, ainda mais, numa função altamente técnica e específica (estatística)", lamentou o presidente da Vodafone.

A Nos salientou igualmente que "a nomeação do órgão regulador é da maior importância para o desenvolvimento e para a concorrência do sector", quer em termos nacionais, "quer na perspectiva de defesa dos interesses nacionais junto da União Europeia", o que não parece ficar assegurado com os nomes propostos. Também a Vodafone questionou que "num momento crítico como o que o sector das telecomunicações atravessa, em Portugal e na Europa", com discussões em torno do futuro digital, "para além dos elementos com forte ligação histórica e actual ao incumbente PT/Altice" não se reconheça "experiência ou conhecimento do sector" aos restantes membros do futuro conselho.

Por isso, "a Vodafone manifesta um elevado nível de preocupação sobre a intenção de nomeação do novo conselho", conclui Mário Vaz.

Executivo desvaloriza queixas

Já o Governo assegura que as competências e experiência profissional do novo conselho estão à altura do desafio. E garante que "não há qualquer conflito de interesses" no que toca aos dois nomes com ligações conhecidas à PT. Sobre Margarida Sá Costa, jurista e secretária-geral da FPC, fonte do gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, salientou que "integrou os corpos gerentes de uma empresa do sector [a PT Imobiliária] até 2009, estando afastada da empresa desde essa altura (oito anos)".

Sobre Dalila Araújo, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, a mesma fonte nota que "desempenhou nos últimos anos funções de assessoria numa empresa do sector". Essa empresa é a PT (Altice), onde Dalila Araújo tem o pelouro do relacionamento com as autarquias.

"Em ambos os casos, as [pessoas] propostas desvinculam-se das empresas", sublinhou ainda o gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que considera que "os nomes propostos têm o perfil indicado para as funções que vão desempenhar". A nova equipa inclui "uma personalidade com forte e reconhecida experiência numa entidade reguladora (presidente, Banco de Portugal); uma personalidade com competências na área económico-financeira; duas personalidades com experiência no sector das comunicações", justificou.

Os nomeados pelo Governo estão agora pendentes de parecer da comissão de recrutamento de dirigentes da administração pública, a Cresap, tendo ainda que passar por um processo de audições na Assembleia da República.

Apesar do próprio ministério do Planeamento considerar que as nomeações estão enquadradas pelo "perfil genérico para estes cargos fixado pela Cresap", a verdade é que a própria comissão de recrutamento, nas considerações que faz sobre a experiência profissional dos candidatos, diz que se valoriza o "conhecimento significativo do sector a ser regulado, embora se considere que a experiência apenas num operador pode colocar o perigo de ‘captura’".

