Cinco PME portuguesas seleccionadas para financiamento do Horizonte 2020

A Comissão Europeia distinguiu cinco pequenas e médias empresas portuguesas (PME) inovadoras no âmbito do Programa de Investigação Horizonte 2020, atribuindo a cada uma delas 50 mil euros, foi divulgado esta quinta-feira, 22 de Junho.

As empresas portuguesas integram um lote de 129 PME inovadoras de 25 países diferentes, que foram distinguidas com um investimento global superior a seis milhões de euros.

As cinco PME portuguesas seleccionadas são a Enging -- Make Solutions, de Oliveira do Hospital, que foca a sua atenção nos motores eléctricos, a Nano4Global, na área da nanotecnologia e análise molecular, a Xarevision, do Porto, no ramo da inteligência artificial, a Pro-Drone, de Lisboa, na manutenção e inspecção das turbinas eólicas, e a Horizon Behaviour, da Vidigueira, na área do turismo.

À margem da divulgação da lista de empresas seleccionadas, o comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas disse, citado no comunicado hoje divulgado, que o Instrumento PME proporciona oportunidades únicas para as PME europeias terem o apoio de que precisam para escalar as suas ideias - para um conceito mais estruturado, para uma fase de teste e, finalmente, de comercialização.

"As cinco PME hoje premiadas apresentaram projectos de grande qualidade e demonstraram uma grande abrangência geográfica e temática, o que é um excelente sinal para o crescimento económico sustentável do país", referiu.

Nesta fase do Instrumento PME, cada projecto pode receber até 50 mil euros.

O objectivo é que cada PME prepare uma proposta de negócios para uma ideia que tenha potencial disruptivo, estudando a viabilidade do conceito proposto.

Além do estímulo financeiro, as empresas também recebem até três dias de aconselhamento personalizado e outros serviços de apoio à gestão e criação de negócios.

Desde o lançamento do programa, a 1 de Janeiro de 2014, foram seleccionadas 2.337 PME para financiamento ao abrigo da Fase 1 do Instrumento PME, 62 das quais portuguesas

