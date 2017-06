Camarões e Austrália anulam-se na Taça das Confederações

As selecções dos Camarões e da Austrália empataram (1-1) esta quinta-feira, em S. Petersburgo, em partida da segunda ronda do Grupo B da Taça das Confederações que decorre na Rússia, resultado que compromete seriamente as aspirações de seguirem para as meias-finais, depois de ambas terem iniciado a competição com derrotas frente a Chile e Alemanha.

Um golo de Anguissa, a escassos segundos do intervalo, deu sentido ao maior domínio dos campeões africanos. Mas a vantagem despertou os campeões asiáticos, com Juric a ameaçar por duas vezes nos primeiros 10 minutos da segunda parte. O empate surgiria na sequência de um penálti, depois de o avançado portista Aboubakar ter desperdiçado uma situação clara para aumentar a vantagem para os Camarões.

Ratificada pelo vídeo-árbitro, a decisão do árbitro sérvio foi aproveitada por Milligan para consumar o 1-1. O resultado não sofreu mais alterações até final, apesar de os Camarões terem tentado tudo, num esforço traído pela ineficácia de Aboubakar.

Camarões e Austrália somam agora um ponto cada, ficando à espera do Alemanha-Chile para perceberem melhor o quadro da terceira jornada.

