O génio de Pablo Picasso chega ao pequeno ecrã em 2018

No final de Abril, quando o National Geographic estreou a primeira temporada de Genius, série biográfica que se centrou na vida de Albert Einstein, o showrunner Ken Biller havia afirmado ao PÚBLICO que “génio não significa só cientista”. Na mesma altura em que o canal anunciara que o seu primeiro passo na ficção original seguiria um formato antológico, esta era já uma pista para o que viria a seguir. Pablo Picasso será o próximo génio a ser retratado na série do National Geographic, segundo avançou esta quinta-feira a imprensa especializada. “A sua perspectiva do mundo, a sua inquietação criativa e as suas escolhas ousadas dão-nos a possibilidade de tomar decisões interessantes a nível visual e cinematográfico”, explica o produtor executivo Ron Howard citado pela Variety.

De acordo com a revista norte-americana, as rodagens deverão arrancar no final do ano, uma vez que a série deverá estrear-se em meados de 2018. Tal como aconteceu com a primeira temporada, que contou com Johnny Flynn e Geoffrey Rush, respectivamente, na interpretação da versão jovem e adulta do famoso cientista do século XX, a segunda temporada será protagonizada por dois actores que possam vestir a pele de Picasso nas diferentes épocas da sua vida. Ao contrário do que aconteceu com os dez episódios sobre a vida de Einstein – baseados no livro Einstein: a sua Vida e Universo (Casa das Letras), de Walter Isaacson – a produção ainda não optou por uma fonte biográfica para contar a história do artista espanhol.

A escolha de um artista para protagonizar a segunda parte da antologia prendeu-se com a necessidade de mostrar que o conceito de “génio” não diz respeito apenas a quem trabalha na ciência ou no universo académico, mas aos visionários de todas as áreas do conhecimento. “Pablo Picasso encarava o mundo de uma forma completamente diferente”, atira Ken Biller. O showrunner da série acrescenta que o pintor cubista faz parte de um conjunto de “figuras icónicas da História que mudaram a forma como nós vemos o mundo e que lutavam por ambições que outros não tinham sequer considerado”.

Genius procurará descobrir a pessoa por trás do artista de forma a oferecer um olhar diferente sobre aquela que é provavelmente uma das figuras mais celebradas da arte moderna. A história de Picasso promete ser tão ou mais intrigante que a de Einstein, já que além de mais de 55 mil obras produzidas ao longo da sua carreira, tem como pano de fundo duas guerras mundiais e uma guerra civil. Pablo Picasso viveu grande parte da sua vida em França, onde desenvolveu uma miríade de relações fugazes e integrou um círculo de notáveis como Ernest Hemingway, Coco Chanel, Henri Matisse, Gertrude Stein ou Georges Braque.

“Podemos dizer que Picasso é um dos mais influentes artistas do último século e tem uma história de vida demasiado fantástica para ser realidade”, disse Bert Salke, presidente da Fox 21 Television Studios (parceiro da National Geographic na produção da série), citado pelo Deadline. Entre os quadros mais conhecidos do pintor encontram-se As meninas de Avignon (1907), Mulher Sentada (1949) e Guernica (1937), a obra-prima que retrata o bombardeamento da cidade basca homónima durante a Guerra Civil Espanhola.

Para a terceira temporada, Ken Biller e Ron Howard querem levar um génio no feminino ao pequeno ecrã. Segundo os produtores, a necessidade de abordar um nome sonante da História torna mais difícil o processo de centrar a trama numa mulher. “Claro que existiram várias mulheres brilhantes ao longo da História, mas infelizmente elas não são muito lembradas”, justificou Ken Biller. “Há menos opções de escolha”. O showrunner de Genius reconhece, no entanto, a importância da figura feminina no fio condutor da série. “As mulheres foram centrais na primeira temporada. Na história de Picasso há muitas mulheres fascinantes, que o inspiraram e influenciaram a sua vida e a sua obra”, acrescenta.

A primeira temporada de Genius foi vista por cerca de 45 milhões de espectadores da National Geographic em todo o mundo e tornou-se a série original mais vista da história do canal por cabo norte-americano. O último episódio da trama sobre Einstein vai para o ar a 29 de Junho em Portugal. A segunda temporada deverá chegar no próximo ano a 171 países e ter tradução em 45 línguas.

