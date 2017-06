O Cuidado com a Língua da RTP

Depois de dois artigos nas últimas semanas alertando para o fim do programa “Cuidado com a Língua”, a RTP1 vem responder ao que não lhe foi perguntado antes: é assim mesmo? A resposta é não, mas vale a pena explicar o trajeto de como se instala uma desinformação.

A RTP1 produziu desde 2006 o programa “Cuidado com a Língua”, em sucessivas temporadas, até 2012. Entretanto, depois de três anos sem novos episódios, a atual Direção de Programação iniciou a negociação do regresso do programa com a produtora Até ao Fim do Mundo, no segundo semestre de 2015, poucos meses depois de ter tomado posse, por considerá-lo importante para a grelha da estação pública. Como resultado, foi fechado um contrato de 26 programas – a regra habitual era contratarem-se apenas 13 – no início de 2016.

Desde o acordo até ao início da transmissão do primeiro programa passou mais de um ano, com sucessivos incumprimentos dos prazos e sem que a RTP1 tivesse levantado objeções. Havia na origem um problema: a produtora Até ao Fim do Mundo, em conjunto com o Ciberdúvidas, não entregava os programas.

Perante tantas dificuldades, e quando finalmente chegaram, a RTP1 colocou o Cuidado com a Língua às terças-feiras, às 21h, logo a seguir ao Telejornal. E assim se foi emitindo, quase semanalmente (interrompido pontualmente pela Liga dos Campeões).

Assim chegamos a esta fase no ano, ‘Verão,’ em que a RTP1 muda a grelha de programas e só retoma os seus formatos mais habituais depois do regresso às aulas.

É neste ponto que o principal autor do programa, José Mário Costa, menciona a RTP1 com a seguinte frase no Ciberdúvidas: “A RTP voltou a interromper, agora definitivamente, o magazine Cuidado com a Língua”.

Ora, presume-se que a equipa do Ciberdúvidas sabe o significado da palavra “definitivamente”. Sobretudo porque a RTP só pôde exibir 11 programas até agora (tem mais um programa em carteira) e aguarda a entrega de 14 programas (!)... dos quais oito estão por produzir (!!!)... quase ano e meio depois...

Acrescente-se ainda o facto de o “Cuidado com a Língua” ser um dos programas dentro de uma estratégia de conteúdos da RTP que vai muito para além da RTP1. A RTP2 sempre se dedicou à língua e cultura portuguesa e também a RTP3 inclui na sua grelha novos programas sobre livros e escritores portugueses. O mesmo se aplica aos diferentes conteúdos da Antena 1 e 2 ou até ao regresso das “Coleções de Livros RTP”, além das inúmeras ações de divulgação nos programas diários da estação pública – de televisão e rádio. Outro dado porventura menos conhecido: a ação desenvolvida no âmbito do Plano Nacional de Leitura ("A RTP abre o Livro"), que demonstra o nosso empenho em divulgar a língua e seu património, em todas as plataformas digitais, com vista a chegar a mais público.

Assinale-se, para concluir, o facto de termos iniciado a legendagem do “Cuidado com a Língua” em português, nas transmissões da RTP Internacional e África. Dessa forma facilita-se o processo de compreensão da nossa grafia em todo o mundo, exatamente o que pretendemos todos os dias.

Em conclusão: a nossa missão de serviço público tem e terá sempre cuidados com a língua.

Director de programas da RTP. O autor escreve segundo as normas do novo Acordo Ortográfico

