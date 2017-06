Rui Rio rodeado de barrosistas e cavaquistas em Lisboa

O ex-presidente da câmara do Porto, Rui Rio, juntou ex-membros do governo de Durão Barroso e até de Cavaco Silva num jantar-conferência, na terça-feira à noite, em Lisboa, promovido pela ala do PSD-Lisboa que está a fazer oposição à distrital e a Passos Coelho. Numa iniciativa que estava a ser preparada "há meses" e que foi considerada "significativa" para a futura disputa de líderança no PSD, Rui Rio reafirmou aos jornalistas a disponibilidade para avançar com uma candidatura em 2018.

A ex-ministra das Finanças (governo de Durão Barroso) Manuela Ferreira Leite, os ex-ministros José Mira Amaral (governos de Cavaco Silva) e António Capucho (governos de Mário Soares e Cavaco Silva) assim como Henrique Neto, empresário e ex-deputado do PS, foram algumas das figuras que estiveram na iniciativa promovida pela Plataforma Portugal com Futuro, confirmou o PÚBLICO. Esta plataforma é dinamizada por Rodrigo Gonçalves, líder interino da concelhia de Lisboa, que se assume como oposição à distrital do PSD e à liderança de Passos Coelho.

António Capucho, que foi expulso do PSD por ter integrado uma lista autárquica contra o partido, considerou que a conferência teve um “significado positivo não só pela quantidade de pessoas mas pela sua qualidade”. “Estavam figuras gradas e graúdas do partido”, afirmou ao PÚBLICO, acrescentando que tem acompanhado Rui Rio em várias iniciativas. O ex-autarca de Cascais reafirmou que o economista (e partner da Boyden) “é o candidato mais qualificado para regenerar o PSD”.

Cerca de 200 pessoas foram ao jantar para ouvir Rui Rio confessar o receio de que em Portugal se viva "um momento de excesso de confiança", quando o país ainda tem um percurso longo a percorrer para conseguir uma "competitividade a sério da economia". "Estruturalmente continuamos com os mesmos problemas", alertou à entrada, em declarações à RTP.

Foi visível a presença do barrosismo num jantar que decorreu sem comunicação social devido ao momento de luto nacional no país. Entre os que estiveram a ouvir a exposição de Rui Rio sobre as razões da crise económica em Portugal há vários membros do governo de Durão Barroso como José Amaral Lopes, secretário de Estado da Cultura, António Loureiro dos Santos, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, e Paulo Taveira de Sousa, secretário de Estado do Ordenamento do Território. José Arantes, ex-assessor de Cavaco Silva no governo e secretário de Estado de Durão, também compareceu assim como outro secretário de Estado do cavaquismo, Luís Alves Monteiro (partner da Boyden).

Tanto José Amaral Lopes como Paulo Taveira de Sousa (além do próprio Rodrigo Gonçalves) integram a lista de candidatos à assembleia distrital do PSD-Lisboa liderada por Nuno Morais Sarmento e que se opõe à candidatura de Pedro Pinto apoiada pela direcção do PSD. O ex-ministro de Durão Barroso e comentador da Renascença não compareceu ao jantar.

Entre os convidados estiveram também o deputado e ex-secretário de Estado de Miguel Relvas, Feliciano Barreiras Duarte, bem como a vereadora do PSD em Lisboa Alexandra Sousa Duarte, e académicos como Tiago Moreira de Sá, docente universitário e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais.

