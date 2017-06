Fatima Felgueiras disponibilizou-se para ser candidata a Felgueiras, mas PS não quis

A ex-autarca socialista Fátima Felgueiras manifestou disponibilidade para se candidatar pelo PS à presidência da Câmara de Felgueiras nas autárquicas de Outubro. Já Paulo Freitas do Amaral, primo do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates, mostra “vontade de ajudar o PS” nas eleições locais no concelho, apurou o PÚBLICO.

A abordagem de Fátima Felgueiras ao PS terá passado pela secretária-geral-adjunta do partido, Ana Catarina Mendes. Mas a antiga autarca não chegou a falar directamente com a dirigente nacional do PS, que, ao aperceber-se que o assunto tinha a ver com as autárquicas, tratou de dizer que o assunto teria de ser falado com a concelhia socialista.

Fátima Felgueiras, que em 2003 se viu envolvida num escândalo político, tendo sido condenada acusada no âmbito do processo conhecido como Saco Azul , do qual veio mais tarde a ser absolvida, terá desistido de se candidatar pelo partido pelo qual foi sempre eleita. A única excepção foi em 2005, quando encabeçou a lista pelo movimento independente Sempre Presente. E perdeu.

Por seu lado, o ex-militante do PS, Paulo Freitas do Amaral, manifestou recentemente ao presidente da concelhia de Felgueiras, Eduardo Bragança, “vontade de ajudar” o partido.

Segundo apurou o PÚBLICO, Paulo Freitas do Amaral telefonou a Eduardo Bragança e os dois acabaram por se encontrar para conversar. Nessa reunião participou também o filho de Eduardo Bragança que, segundo fontes socialistas, “está a ser imposto pelo pai para ocupar a segunda posição na lista” à autarquia de Felgueiras.

Em declarações ao PÚBLICO, o presidente da concelhia confirma que foi contactado por Paulo Freitas do Amaral há cerca de duas semanas e que o mesmo lhe disse ter “vontade de ajudar o PS”. Mas Bragança garante que nunca viu nessa disponibilidade uma vontade de liderar a candidatura socialista.

“Se tem algum interesse em Felgueiras eu não sei, mas a mim não me disse que queria ser candidato. Disponibilizou-se para ajudar, tendo em conta que tem experiência autárquica, tendo presidido à Junta de Freguesia Cruz Quebrada- Dafundo [em Oeiras]”, revela, afirmando que não ficou surpreendido com o telefonema de Paulo Freitas do Amaral, que, em 2009, como candidato do PS, foi o único autarca em Oeiras a derrotar o movimento liderado por Isaltino Morais.

“É natural que as pessoas queiram falar comigo e ele é uma pessoa agradável com quem se pode falar”, declarou o líder da concelhia do PS, que evita falar do candidato que a concelhia vai ter de apresentar.

Felgueiras é dos poucos concelhos onde o PS ainda não tem candidato. A primeira escolha da concelhia recaiu em Pedro Araújo, mas a candidatura deste professor do ensino secundário acabou por abortar, por razões que não são completamente conhecidas.

Num concelho em que a gestão do actual presidente de câmara que se recandidata ao terceiro e último mandato, Inácio Ribeiro, é muito contestada, mesmo no seio do PSD, os socialistas tentam encontrar um rosto para a candidatura que possa capitalizar o voto dos descontentes. O nome deverá ser conhecido nos próximos dias, promete o líder concelhio.

