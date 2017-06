Deputados comprometem-se: pacote florestal discutido e votado antes das férias

O Presidente da República exigiu e, apesar das críticas que trocaram de manhã no grupo de trabalho sobre os incêndios, os deputados da Comissão de Agricultura e Mar aprovaram esta tarde o calendário para a discussão e votação das propostas do Governo e do Bloco sobre a reforma florestal de forma a que esteja pronta antes das férias de Verão.

O PSD e o CDS abstiveram-se na proposta de criação de um grupo de trabalho para tratar da questão, depois de se a comissão ter mergulhado numa discussão sobre se o pacote legislativo devia ser discutido em comissão ou em grupo de trabalho, como propôs inicialmente o PS.

Depois de pedir um intervalo para ponderar, o Bloco juntou-se ao PS para apresentar uma proposta conjunta de calendário que implica que até esta sexta-feira os partidos apresentem a lista das entidades a ouvir - e cujas audições presenciais ou por escrito devem decorrer entre 26 de Junho e 5 de Julho -; até 11 de Julho devem ser apresentadas as propostas de alteração ao grupo de trabalho. Depois disso, entre 12 e 14 de Julho, faz-se a discussão e votação na especialidade em comissão, podendo então fazer-se a votação final global a 19 de Julho (daqui a menos de um mês).

