Lágrimas de crocodilo

“O que depender do Governo e do Presidente da República será feito porque é justo.” Com a ministra da Administração Interna lavada em lágrimas, o mais alto magistrado da nação proferiu as mais infelizes palavras do seu consulado. O que devia ter sido feito, e não foi, para evitar a morte de 64 pessoas devia ser criminalizado. Pedir silêncio para apagar o inferno de Pedrógão é lançar gasolina sobre a falta de ordenamento florestal. No km 7 da EN236 foram encontradas 47 vítimas mortais. Como escreveu João Miguel Tavares, deixem-se de lágrimas de crocodilo: “Vemos o Presidente da República desculpar toda a gente ainda antes de saber o que aconteceu.”

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Uma ajuda do Estado

Foi anunciada a criação de uma linha telefónica de solidariedade com as trágicas ocorrências do Centro do país. Há uma pergunta (entre tantas outras que se podem colocar) que queria aqui deixar. Para essa linha de solidariedade, cada chamada custa 60 cêntimos mais IVA. Mais IVA porquê? O Estado não pode abdicar de ganhar mais este IVA? A solidariedade é só para os outros? Fica bem o Estado arrecadar mais receita à custa da solidariedade que pede à população? Aqui fica a questão. [...]

Fernando Santos Pessoa, Faro

Demissão da ministra

Recordo-me do tempo em que não havia fogos florestais. O primeiro com bastantes vidas humanas perdidas ocorreu em Sintra, em 1966. Fogo posto! Depois do 25 de Abril de 1974 tem sido quase todos os anos uma carnificina com muitas pessoas mortas, entre elas jovens bombeiros. Quando há meses ouvi o projecto do Governo quanto à reorganização territorial, concluí de imediato que iriamos ter um novo ano cheio de calamidades, pois ainda estamos em Junho. Cinquenta mil bombeiros sem nada fazerem durante oito meses de Inverno. Trinta mil militares nas casernas sem contribuírem para a solução dos problemas do país. Milhares de polícias a guardar supermercados para ganharem gratificados... e o país a arder com dezenas de mortos e milhões de prejuízo para as populações. Por muito menos o Dr. Jorge Coelho pediu a demissão no caso de Entre-os-Rios! [...]

Telmo Vieira, Lisboa

Pedrógão Grande

Tristeza, indignação, pensamentos, orações e incompreensão perante tal tragédia. 64 mortos? Como é possível? Tira-nos o sono pensar no desespero de todos os que estiveram (e estão) envolvidos neste incêndio e ficaram sem membros da família, da aldeia (já de si com poucos habitantes) e não lhes resta mais nada. Não consigo entender que não haja meios de combate. No domingo, no regresso a casa, passei por um quartel de bombeiros com todos os carros e ambulâncias no seu devido estacionamento. Depois, nas notícias, fiquei boquiaberta ao constatar que os jornalistas chegaram antes do auxílio e foram os mesmos que convenceram civis a deixar as suas casas e fugirem do ataque das chamas. Os habitantes, sem água, não percebem por que a ajuda não chegou. [...] É rezar e esperar que a chuva caia. E esperar pela solidariedade dos portugueses, na qual se pode sempre confiar.

Céu Mota, Santa Maria da Feira

