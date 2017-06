São João corta marginal do Douro no Porto a partir das 20h de sexta-feira

A Câmara do Porto informou que a circulação automóvel ao longo da marginal do rio Douro, da Rua D. Pedro V para montante, vai estar cortada ao trânsito a partir das 20h da próxima sexta-feira, devido às celebrações do São João. Em comunicado, a autarquia refere que a medida tem o objectivo de "garantir a segurança de todos" que queiram assistir ao espectáculo de fogo-de-artifício na zona da Ribeira do Porto, marcada para a meia-noite.

A partir das 20h de sexta-feira, dia 23, e pela madrugada de 24, há também "condicionamentos de trânsito no perímetro do centro da cidade, na área delimitada pelas ruas de D. Pedro V, Álvares Cabral, Gonçalo Cristóvão ou S. Victor, entre outras vias", refere a autarquia. A câmara informa também que a partir das 18h de sexta-feira o tabuleiro inferior da Ponte Luís I vai também ser encerrado ao trânsito.

O Plano de Mobilidade da Câmara do Porto para a noite de 23 para 24 de Junho, que vai impedir o trânsito na zona da Baixa e Centro Histórico, prevê o reforço dos serviços dos transportes públicos, designadamente do metro, autocarros e comboios.

"A autarquia recomenda à população que pretenda participar nos festejos da noite de São João no Porto a utilização dos transportes públicos", lê-se no mesmo comunicado de imprensa.

A autarquia alerta que deixar o automóvel em casa é "a melhor opção", todavia, acrescenta, fora do perímetro de restrições à circulação automóvel, os automobilistas podem utilizar o Andante em "vários parques de estacionamento da cidade, ao longo da noite e por valores reduzidos".

A empresa Metro do Porto vai manter as suas linhas activas e com frequência reforçada de veículos durante a madrugada, e a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) efectua prolongamento ou reforço de várias das suas linhas regulares. A empresa CP vai disponibilizar 24 comboios especiais até à Estação de São Bento.

