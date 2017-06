Na lista das cidades mais caras do mundo, Lisboa está mais barata

Em 2016 Lisboa estava mais cara quando comparada com outras cidades do mundo, mas este ano a tendência inverteu-se. A capital portuguesa desceu três lugares no ranking das metrópoles mais caras do mundo, passando da 134.ª para a 137.ª posição. Permanece, assim, como uma cidade pouco dispendiosa para expatriados a nível global.

De acordo com um estudo global do custo de vida em 2017, divulgado pela Mercer, esta descida acompanha a diminuição dos preços verificada na maioria das cidades da Europa Ocidental devido à desvalorização do euro face ao dólar dos Estados Unidos e a outros factores como a economia da zona Euro. Zurique, a cidade europeia mais cara, caiu uma posição em relação ao ano passado, encontrando-se no 4.º lugar. Já Londres (30.º), Aberdeen (146.º) e Birmingham (147.º) também verificaram uma queda dos preços, muito em parte como resultado do enfraquecimento da libra após o Brexit.

O topo do ranking das cidades mais caras do mundo é ocupado pela cidade de Luanda, que recupera a posição alcançada durante vários anos consecutivos. A subida da capital angolana deve-se, em parte, “ao preço dos bens e à segurança”. Seguem-se duas cidades asiáticas: Hong Kong em 2.º lugar e Tóquio em 3.º. Ainda na lista das dez cidades mais caras está Singapura (5.º), Seul (6.º) e Xangai (8.º). Segundo Tiago Borges, responsável ibérico da área de estudos de mercado da Mercer, “a valorização do iene japonês, o elevado custo dos bens de consumo e o mercado imobiliário dinâmico, levou as cidades japonesas a subirem neste ranking”.

A América também viu o seu custo de vida crescer. Nova Iorque lidera a tabela das cidades norte-americanas mais caras, subindo dois lugares relativamente ao ano passado e ocupando agora a 9.ª posição. Tiago Borges acrescenta, citado em comunicado, que “no global, as cidades dos EUA ou se mantêm estáveis nesta tabela ou aumentaram ligeiramente a sua posição, devido à apreciação do dólar face a maioria das moedas de todo o mundo”. Na América do Sul, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro subiram cerca de 100 posições no ranking.

O estudo permite ainda comparar os preços entre as várias cidades. Em Luanda, por exemplo, arrendar um apartamento T3 pode custar 12 mil euros, seis vezes mais do que fazer o mesmo em Lisboa.

Já em relação a bebidas, a cidade portuguesa pratica preços mais baixos do que a maioria das capitais. Se 33cl de cerveja em Singapura custam 2,14 euros, em Madrid o mesmo dinheiro dá para três cervejas e ainda sobra troco. Já uma pessoa que compre um litro de água mineral em Lisboa terá de pagar cerca de 84 cêntimos, menos de metade do preço praticado em Nova Iorque.

O vestuário é uma das áreas onde a capital portuguesa pratica preços mais elevados. Um par de calças de ganga de marca pode custar, em média, 110 euros, mais do dobro do preço de Nova Iorque. Em Hong Kong, uma chávena de café pode custar cerca de sete euros, um valor várias vezes acima do de Lisboa.

O 23º estudo anual da Mercer abrange 209 cidades dos cinco continentes e analisa o custo comparativo de mais de 200 itens em cada local, incluindo alojamento, transporte, comida, roupas, bens domésticos e entretenimento. Lisboa é a única cidade portuguesa presente na lista.

Texto editado por Ana Fernandes

