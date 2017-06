José Eduardo Agualusa é o vencedor do International DUBLIN Literary Award

José Eduardo Agualusa venceu, com o romance Teoria Geral do Esquecimento, a edição 2017 do International DUBLIN Literary Award, a que concorriam também o turco (e Nobel da Literatura) Orhan Pamuk, o moçambicano Mia Couto, a irlandesa Anne Enright e o vietnamita Viet Thanh Nguyen, entre outros autores. No valor de 100 mil euros (75 mil euros tratando-se de uma tradução, caso em que os restantes 25 mil se destinam ao tradutor), este é, em termos pecuniários, o maior prémio literário para uma obra de ficção publicada em língua inglesa. É a primeira vez que o prémio, criado em 1996, elege um livro originalmente escrito em português.

Teoria Geral do Esquecimento acompanha o destino de Ludovica Fernandes Mano, uma portuguesa que permanece em Angola após a independência do país, barricando-se no seu apartamento por 30 anos, ao longo dos quais escreve a sua história nas paredes de casa. Agualusa ocupou-se do romance, que inicialmente esteve para ser um argumento cinematográfico, durante dez anos.

O escritor angolano, que nasceu no Huambo em 1960, junta-se assim a uma lista de premiados que inclui Javier Marías, Michel Houellebecq, Colm Tóibin, Colum McCann ou Herta Müller. Teoria Geral do Esquecimento é o novo romance traduzido a vencer o International DUBLIN Literary Award. Daniel Hahn, o tradutor com que Agualusa agora divide o prémio, assegurara já anteriormente a passagem a inglês de outras obras do autor, como Nação Crioula, O Livro dos Camaleões, As Mulheres do Meu Pai e Estação das Chuvas.

Os candidatos ao prémio são anualmente nomeados por bibliotecas públicas seleccionadas em todo o mundo. Este ano, a selecção inicial foi feita a partir das indicações de bibliotecas de 14 países, que também estiveram por trás da shortlist de dez títulos anunciada em Abril: Áustria, Bélgica, Brasil, Croácia, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Irlanda, Polónia, Portugal, Rússia, Escócia, Suécia e Estados Unidos da América. Seis dos dez livros que chegaram à lista final eram obras traduzidas em inglês.

Ao longo da sua carreira, Agualusa já foi distinguido com o Grande Prémio de Literatura RTP (por Nação Crioula, 1998) ou o Independent Foreign Fiction Prize (por O Vendedor de Passados, 2004). Em 2016, o romance Teoria Geral do Esquecimento foi finalista do Man Booker Internacional.

